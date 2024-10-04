Билеты в парке аттракционов в Удмуртии можно оплатить бонусами Спасибо

В парке им. Горького в Ижевске, первом в стране, реализована программа лояльности СберСпасибо, с помощью которой можно оплачивать билеты на аттракционы бонусами Спасибо.

За три недели сентября жители Удмуртии списали на покупку билетов 408 тысяч бонусов Спасибо. Для того чтобы воспользоваться услугой необходимо иметь достаточное количество бонусов на своём счете и выбрать соответствующий способ оплаты при покупке билета.

Услуга доступна всем клиентам Сбера, которые имеют карту банка с подключённой программой лояльности СберСпасибо. Бонусы можно использовать для оплаты полной стоимости билета или её части.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Программа лояльности СберСпасибо даёт нашим клиентам возможность экономить у 470 партнеров. Теперь в их числе и парк им. Горького в Ижевске. Жители региона с удовольствием пользуются новой возможностью, и за 3 недели сентября сэкономили 408 тыс. рублей, оплачивая билеты бонусами. Это прекрасная возможность провести время с близкими и получить положительные эмоции, сэкономив при этом семейный бюджет».

Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики:

«В прошлом году парк им.Горького посетили почти 700 тыс. ижевчан и гостей столицы. А все остальные парки – 3 млн человек. Уверен, в этом сезоне гостей будет не меньше. Парки Ижевска – действительно классное место отдыха для семей с детьми, молодежи, пожилых людей. Более 350 мероприятий - от спортивных до танцевальных - мы проводим в наших парках ежегодно. Уверен, возможность использовать бонусы, которые наш давний партнер предоставляет клиентам, повлияет и на рост числа гостей».