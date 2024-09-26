билайн запустил мини-сериал о мобильной связи

билайн запустил научно-популярный сериал, в котором вместе с видеоблогером Яном Топлес раскроет все тайны современной мобильной связи. Новый проект позволит зрителям заглянуть «под капот» умной сети билайна и узнать, что обеспечивает стабильность и высокое качество связи.

Зрители познакомятся с работой базовых станций, которые делают возможным соединение мобильных устройств с сетью, узнают, почему мобильная связь называется «сотовой» и погрузятся в процесс планирования сети: билайн ставит вышки там, где это наиболее удобно и полезно для пользователей, гарантируя доступность связи даже в самых удалённых уголках.

Важная тема — безопасность базовых станций. Излучение от них не ионизирует атомы и не оказывает вредного воздействия на организм, что подтверждено исследованиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сеть билайна соответствует всем стандартам безопасности.

Мини-сериал также расскажет об умной сети билайна, которая в режиме 24/7 анализирует нагрузку и перераспределяет её, обеспечивая качественное соединение для абонентов.

Узнать больше о работе умной сети билайна и посмотреть сериал можно по ссылке.