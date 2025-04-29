Новости России
· 16+ · Служба новостей

билайн запустил акцию «Смартфон за 1 рубль»

Весна — пора обновлений, подготовки к поездкам,...

Фото: пресс-служба билайна

Подписаться на Дзен.канал

erid: 2VSb5zGAhQt

Весна — пора обновлений, подготовки к поездкам, отпуску и активному отдыху, а также самое время для современных, функциональных, а главное, выгодных решений. билайн предлагает смартфоны из линейки Xiaomi, которые можно забрать в рамках акции всего за 1 рубль при покупке в комплекте с бонусными рублями на связь.

Все просто: переходите на страницу акции, выбираете один из смартфонов и добавляете его в корзину. В зависимости от модели вам будут доступны бонусные рубли, которые вы сможете потратить на услуги связи — именно они составят почти всю сумму вашего заказа. В итоге клиент получает смартфон за 1 рубль, новую сим-карту и оплаченную связь на много месяцев вперед (в зависимости от того, как вы будете расходовать свой тарифный план).

Предложение доступно для новых и действующих клиентов билайна при покупке комплекта с бонусными рублями на связь и сим-картой с тарифом, участвующим в акции.

Количество товара ограничено. Акция проводится с 15 апреля по 28 мая 2025 года в интернет-магазине и собственных офисах продаж и обслуживания билайна. Подробности и условия — на сайте beeline.ru.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Таинственный золотой шар найден на глубине у берегов Аляски

Гид по скидкам Казани

день назад

Чтобы дети не залипали дома: собрали места Казани для активных каникул и выходных

семейство тараканов

Лонгриды

16 часов назад

Тепла не будет: Паршина рассказала, какая погода ждёт татарстанцев

Интересное в Казани

3 дня назад

Невидимая часть игры: как устроены квесты изнутри

криолиполиз стоимость в Москве

Не у нас

день назад

Ученые заявили, что мировой океан прошел критическую отметку

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются сильный ветер, гололедица и заморозки

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются заморозки и сильный ветер

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане треть вакансий предлагают зарплату выше 100 тысяч рублей

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцы требуют взыскать долг с «Волгадорстрой» за строительство трассы М12
Лонгриды
3 дня назад

Рынок аренды частных домов в Казани: что предлагают за ваш бюджет?

Рынок аренды загородных домов и дач в Казани ак...

Новости Казани

4 минуты назад

В Казани вновь потоп на парковке ЖК «Голливуд»

Гид по скидкам Казани

день назад

Не был там – значит не знаешь Казань: делимся подборкой аутентичных заведений города

Не у нас

14 минут назад

Ученые предлагают использовать самолеты для охлаждения Земли

Не у нас

24 минуты назад

В пустыне Гоби найдено окаменелое неизвестное млекопитающее времен динозавров
В Казани продают раритетный «Москвич-400» 1948 ...
Новости Казани
3 часа назад

В Казани продают раритетный «Москвич-400» 1948 года за 500 тысяч рублей

Не у нас

24 минуты назад

Геологи пересмотрели дату крупнейшего метеоритного удара в истории Земли

Не у нас

29 минут назад

Загадочные саркофаги из Антарктиды вскрыли: вот что там нашли

Не у нас

34 минуты назад

В России продают редкий Buick Riviera 1966 года за 1,6 млн рублей
Когда борьба за идеал превращается в заботу о с...
Лонгриды
21 час назад

Когда борьба за идеал превращается в заботу о себе: как Анна Семенович вдохновляет Казань на новый подход к красоте и здоровью