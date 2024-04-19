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билайн запатентовал новый метод рефарминга

билайн запатентовал новый метод рефарминга

Фото: пресс-служба билайна

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ПАО «ВымпелКом» (билайн) получило патент на специальный метод расчета и использования частотного ресурса для сети GSM, который получил название «Шахматное ЧТП» (частотно-территориальное планирование).

Метод «Шахматное ЧТП» позволяет компенсировать дефицит частного ресурса при проведении работ по рефармингам сети (процесс перераспределения и переиспользования радиочастот, которые принадлежат оператору - ред.), и, как следствие, улучшить качество связи и увеличить скорость передачи данных; получение патента подтверждает инновационность подхода билайна к развитию технологий связи, а также инженерный потенциал компании.

Изобретение «Шахматное ЧТП» позволяет проводить рефарминги в филиалах с ограниченным спектром 2G, что решает задачу повышения скорости передачи данных в сети LTE (до 20%) за счет повышения эффективности использования спектра, при обеспечении требуемого для сохранения качества голосового сервиса числа каналов GSM при ограниченном спектральном ресурсе.

Исполнительный вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом» Валерий Шоржин:
«Развитие сети LTE дает возможность абонентам пользоваться быстрым интернетом и получать высокое качество голосовой связи при помощи технологии VoLTE. Разработанный метод «Шахматное ЧТП» открывает возможность улучшать сети LTE в филиалах с ограниченным частотным ресурсом. В 2024 году команда планирования и оптимизации сети радиодоступа билайна продолжает улучшать качество сервисов для наших клиентов, применяя различные технические решения, в числе которых будут и нововведения, о которых мы расскажем позднее».

Ведущий менеджер дирекции по развитию сети радиодоступа ПАО «ВымпелКом», автор идеи «Шахматное ЧТП» Владимир Мышкин:
«Идея создания алгоритма «Шахматное ЧТП» возникла при формировании планов рефармингов на 2023/24 годы. Используя классические методы частотно-территориального планирования, мы обнаружили, что для реализации рефарминга в ряде филиалов недостаточно частотного ресурса – придется либо жертвовать частью ресурса LTE, а значит, дать абонентам меньшую прибавку к скорости передачи данных, либо жертвовать частью ресурса 2G, что привело бы к снижению качества голосовых сервисов. Решая эту дилемму, мы сформировали новый принцип частотно-территориального планирования, ставший интеллектуальной собственность нашей компании».

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