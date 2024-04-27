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билайн разработал автоматизированное решение для расчета углеродного следа от ИТ-приложений

билайн разработал автоматизированное решение для расчета углеродного следа от ИТ-приложений

Фото: freepik.com

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ПАО «ВымпелКом» (тм билайн) внедрило автоматизированное решение по расчету углеродного следа от инфраструктуры, используемой ИТ-приложениями, которые функционируют внутри компании, а также предоставляются клиентам и партнерам. В основе расчетов – данные потребления электроэнергии серверным оборудованием с учетом региональных коэффициентов выбросов парниковых газов от потребления сетевого электричества.

Компания провела расчет углеродного следа собственных IT-приложений исходя из энергопотребления оборудования, которое ими используется для работы. В расчетах применены региональные коэффициенты выбросов парниковых газов от сетевого электричества и тепла, определенные территориальным методом. Коэффициенты эмиссий были рассчитаны экспертами по климатическим рискам и парниковым газам - компанией HPBS.

Антон Рубенчик, заместитель генерального директора, блок по информационным технологиям билайна:
«Для команд, которые занимаются разработкой ИТ-приложений, при проектировании важно оценивать комплексное влияние на множество факторов: не только на оптимизацию серверных мощностей и потребление электроэнергии, но также и на то, какой вклад они тем самым вносят в экологическую обстановку.

Следуя стратегии развития собственного ИТ-ландшафта компании, мы активно переносим работу приложений в «облако». При этом нам важно обеспечить наблюдаемость упомянутых выше параметров для разработчиков и предоставить им инструмент анализа и прогнозирования с учетом выбора того или иного архитектурного решения командами».

Мониторинг углеродного следа позволит компании эффективно разрабатывать и внедрять меры по повышению энергоэффективности и внедрению инфраструктурных зеленых решений.

В настоящий момент разработчики уже получили возможность прогнозировать углеродный след, расчет которого основывается на усредненных показателях по потреблению электроэнергии. В свою очередь эти показатели рассчитываются на основе модели, спроектированной силами команды, развивающей облачную платформу.

В ближайших планах – внедрение моделей в платформу наблюдаемости для возможности произведения расчетов на основе мониторинга фактических данных и отслеживания динамики роста или снижения показателей по выбросам.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию билайна:
«Несмотря на то, что вклад ПАО «ВымпелКом» в общий объем выбросов парниковых газов РФ составляет менее 0,001%, компания раскрывает данные по углеродному следу в нефинансовой отчетности с 2018 года, на постоянной основе улучшая качество раскрытия информации о выбросах парниковых газов. Второй год подряд совместно с нашими партнерами мы считаем и раскрываем предотвращенный выброс СО2-экв от внедрения зеленых технологий и проекта по восстановлению клиентского оборудования. Решение, которое мы реализовали сейчас, стало последовательным шагом в развитии управления климатической повесткой».

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