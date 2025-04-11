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Билайн расширяет международную сеть роуминга и улучшает качество связи

ПАО «Вымпелком» (билайн) объявляет о расширении...

Фото: freepik.com

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ПАО «Вымпелком» (билайн) объявляет о расширении географии международного роуминга и улучшении технологий связи для своих клиентов. Теперь абоненты билайна смогут наслаждаться качественным мобильным интернетом и голосовыми звонками в таких экзотических странах, как Республика Палау и Федеративные Штаты Микронезии. Это открывает новые возможности для путешественников, позволяя оставаться на связи в любой точке земного шара.

Кроме того, билайн запустил единые льготные тарифы на международный роуминг на таких направлениях, как Гуам, Республика Косово, Реюньон и Майотта. В настоящий момент льготные условия охватывают свыше 190 стран и территорий. Подробная информация о новых тарифах доступна в мобильном приложении и на официальном сайте оператора. Также услуги голосовой связи и передачи данных снова доступны клиентам билайна, посещающим Французскую Полинезию.

Помимо расширения географии и внедрении льготных тарифов, команда блока по операторскому бизнесу билайна активно внедряет современные технологии для повышения скорости и качества мобильной связи. Так, в первом квартале 2025 года были запущены сервисы LTE в Республике Косово, Сьерра-Леоне, Анголе, что значительно улучшило скорость загрузки веб-страниц, видео, музыки и других файлов для пользователей билайна в роуминге.

Вице-президент, руководитель блока по операторскому бизнесу билайна Сергей Быков:
«Мы стремимся обеспечить нашим клиентам наилучший сервис независимо от их местоположения. Постоянное расширение географии и улучшение качества связи позволяют нам поддерживать высокий уровень обслуживания и удовлетворять потребности наших пользователей».

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