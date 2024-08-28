билайн «прокачал» мобильную связь у достопримечательностей и на самых многолюдных локациях Казани и Татарстана

Оператор мобильной связи билайн объявил об усилении своей сети 4G на популярных прогулочных маршрутах и у туристических достопримечательностей, в местах загородного отдыха татарстанцев и гостей республики.

Среди них улицы Баумана, Кремлевская, Пушкина, Право- и Лево-Булачная, Старо-Татарская слобода, Казанский Кремль, площадь перед Дворцом Земледельцев, Центр семьи «Казан», аквапарк «Ривьера» и колесо обозрения «Вокруг Света». Модернизация оборудования позволяет еще большему числу клиентов билайна одновременно пользоваться мобильным интернетом на стабильных скоростях, что особенно важно в период отпусков и масштабных событий, когда количество пользователей в этих локациях значительно возрастает.

Возможности сети расширены и на обзорных площадках, где можно сделать живописные фотографии, отдохнуть после прогулки и насладиться красивыми видами на реку Казанку и на историческую часть города. Теперь скорость отправки видеосообщений или панорамных кадров в мессенджерах стала еще быстрее на склоне у стен Казанского Кремля, на смотровой площадке в Национальной Библиотеке РТ и на территории возле с НКЦ «Казань», а также в Ректорском садике, расположившемся за главным зданием КФУ.

Дополнительное оборудование было запущено и на загородных туристических и природных локациях – в Иннополисе, на Казанской детской железной дороге, в лесопарке Лебяжье, на экокурорте Камское Устье и даже в фирменном магазине «Кукморские валенки» в Кукморе.

билайн значительно расширил телекоммуникационную инфраструктуру в нескольких крупных объектах санаторно-оздоровительного отдыха Татарстана. Запуск нового оборудования позволило обеспечить 4G-покрытие как в стенах самих зданий, так и в близлежащих окрестностях в санаториях «Бакирово», «Санта», «Нехама», «Ижевка», «Звездный» и «Камаз», на базе отдыха «Лесная сказка» и в детских лагерях «Крылатый», «Следопыт» и «Солнечный».