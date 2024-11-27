билайн получил наивысшую оценку среди компаний секторов ИТ и телекоммуникаций по методологии Национального рейтингового агентства

ПАО “ВымпелКом” (бренд билайн) получил наивысшую оценку среди компаний секторов ИТ и телекоммуникаций на основе комплексной оценки по методологии Национального рейтингового агентства (НРА), попав в группу “продвинутых” компаний с точки зрения следования ESG-повестке и ставший единственным из телекома в этой группе. Информационной основой данных для составления ESG-рэнкинга российских компаний стала итоговая нефинансовая отчетность за 2023 год. С ключевыми показателями, которые раскрывает билайн в отчете, а также с полной версией отчета об устойчивом развитии ПАО “ВымпелКом” за 2023 год можно ознакомиться здесь.

В своем ежегодном аналитическом обзоре, сформированном по итогам рэнкинга за 2023 год, НРА отмечает у ПАО “ВымпелКом” высокую степень соответствия корпоративного управления лучшим практикам. По итогам анализа экологических практик билайн стал лидером по разделу “Изменения климата”. Экологическая повестка является одним из важных приоритетов компании: внедрение зеленых технологий, раскрытие данных об углеродном следе, подсчет и анализ предотвращенных выбросов парниковых газов - стали устойчивыми практиками ПАО “ВымпелКом” в реализации проектов в области охраны окружающей среды. Оценка социальных практика показала, что билайн стал лидером по разделу “Общество”. Компания сохраняет и продолжает свое развитие стратегические партнерства компании: внедрение технологий для выстраивания эффективной системы поиска пропавших людей совместно с ПСО «ЛизаАлерт», развитие инклюзивного общества совместно с социальным предпринимательским проектом «Everland».