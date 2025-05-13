Новости России
· 16+ · Служба новостей

билайн перезапустил «план б.» с доступом к нейросетям и Telegram Premium

билайн представил обновленный «план б.» — техно...

Фото: unsplash.com

Подписаться на Дзен.канал

erid: 2VSb5xeNeDW

билайн представил обновленный «план б.» — технологичный продукт для молодых и активных в цифровой среде пользователей. Тариф объединяет привычные телеком-услуги с возможностями искусственного интеллекта и включает компенсацию за подписку на Telegram Premium, делая все существующие функции одного из популярнейших мессенджеров фактически бесплатными для своих пользователей.

Ключевая особенность продукта — прямой доступ к популярным генеративным нейросетям без необходимости использования VPN или сторонних сервисов.

Через мини-приложение билайна в Telegram пользователи получают возможность работать с ведущими ИИ-моделями: ChatGPT, Claude, Gemini и DeepSeek, Flux и Runway. Функциональность включает прямой диалог с нейросетью, генерацию и распознавание текстов, создание изображений, оживление фото и сбор информации из интернета с помощью интеллектуальных алгоритмов. Все это доступно прямо в Mini App в Telegram, без установки дополнительных приложений.

Кроме того, пользователи тарифа получают компенсацию подписки на Telegram Premium: при активной подписке билайн ежемесячно зачисляет на баланс телефона клиента 299 рублей в течение шести месяцев после подключения «плана б.». Таким образом, клиенты билайна получают доступ ко всем функциям мессенджера — без дополнительных трат.

«План б.» также включает безлимитный трафик на мессенджеры, музыку, видео и соцсети, а также гибкую настройку пакетов минут и гигабайтов. Клиенты билайна могут полностью отказаться от минут и оплачивать звонки по факту использования. Все неиспользованные остатки трафика и минут автоматически переносятся на следующий месяц при условии своевременной оплаты.

Новый продукт билайна разработан с учетом потребностей молодой, активной аудитории, для которой важны высокотехнологичные инструменты, гибкость тарификации и удобство управления сервисами. Это не просто тариф, а многофункциональный помощник, встроенный в привычную цифровую среду пользователя.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

3 часа назад

Казань в дыму: как вспыхнул склад с ГСМ и почему это могло закончиться катастрофой

Интересное в Казани

день назад

Без билета и чемодана: рассказываем, куда казанцы бегут за ощущением отпуска

боятся ли тараканы полыни

Не у нас

6 часов назад

Ученые обнаружили фрагмент древний артефакт на дне Тихого океана

Не у нас

день назад

Химик назвал химический элемент, который стоит дороже всей Земли

замена стартера хендай акцент в Ростове-на-Дону

Не у нас

день назад

Комплекс HAARP «Оружие Армагеддона» может устроить аномалии по всему миру

Новости Татарстана

23 часа назад

В Челнах скорая помощь уронила пациента по пути в больницу

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане живет мужчина по имени Победа, родившийся 9 мая 1945 года

Не у нас

10 часов назад

5 космических катастроф, которые могут уничтожить Землю без предупреждения
Новости Казани
3 часа назад

В Казани рядом с детской площадкой нашли пакеты с пробирками крови

В поселке Малые Клыки неизвестные выбросили опа...

Не у нас

3 минуты назад

Челябинские ученые создали чат-бота для психиатрической помощи

Новости Татарстана

23 часа назад

Африка зовет: как попасть в Африканский корпус в один клик?

Не у нас

3 минуты назад

Российские ученые готовят вакцину от аллергии на кошек к клиническим испытаниям

Не у нас

8 минут назад

Идеальная кухня на заказ в Москве: качество, стиль и выгодные цены от производителя
С июня часть пенсионеров в Татарстане получит п...
Новости Татарстана
4 часа назад

С июня часть пенсионеров в Татарстане получит прибавку

Не у нас

18 минут назад

Биологи из Южной Кореи создали новый препарат для восстановления зрения

Новости Татарстана

час назад

Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев сообщил о раке щитовидной железы

Новости Казани

2 часа назад

В аэропорту Казани задымился перронный автобус
Шашлык не по ГОСТу: какое мясо казанцы до сих п...
Интересное в Казани
5 дней назад

Шашлык не по ГОСТу: какое мясо казанцы до сих пор боятся насадить на шампур