Билайн и red_mad_robot заключили стратегическое партнерство в сфере ИИ

Билайн и red_mad_robot подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Компании сосредоточатся на разработке и внедрении AI-решений для внутреннего использования, корпоративных клиентов и розничного рынка.

В рамках партнерства билайн и red_mad_robot планируют совместно разрабатывать AI-инструменты для следующего уровня цифровизации бизнес-процессов и повышения операционной эффективности. Это включает внедрение виртуальных ассистентов и интеллектуальных систем управления знаниями, которые ускорят принятие решений и упростят сотрудникам решение их задач.

Для корпоративного сегмента компании создадут AI-решения, помогающие бизнесу повышать конкурентоспособность. В планах — запуск мультиагентных платформ и интеллектуальных сервисов, которые упростят управление сложными процессами и усилят аналитические возможности предприятий.

Розничный рынок станет еще одним направлением сотрудничества. Компании разработают AI-сервисы для персонализированного взаимодействия клиентов с продуктами и услугами билайна. Это интеллектуальные помощники для подбора продуктов, управления подписками и поддержки клиентов в важных для них задачах в различных сферах.

Для управления проектами сформированы совместные команды. Такой формат обеспечит оперативность и слаженность работы.

«Мы рады объявить о начале сотрудничества с одним из лидеров российского рынка искусственного интеллекта — red_mad_robot. Для билайна это важный шаг в развитии AI-компетенций и возможность быстрее стать еще более технологичной компанией, которая предлагает своим клиентам востребованные продукты и сервисы нового поколения. Уверен, что совместные проекты будут выстроены в формате win-win, где каждая из сторон внесет свой вклад в создание инновационных решений». — генеральный директор билайна Сергей Анохин