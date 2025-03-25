Новости России
· 16+ · Служба новостей

Билайн и red_mad_robot заключили стратегическое партнерство в сфере ИИ

Билайн и red_mad_robot подписали меморандум о с...

Фото: freepik.com

Подписаться на Дзен.канал

erid: 2VSb5ww4P2Q

Билайн и red_mad_robot подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Компании сосредоточатся на разработке и внедрении AI-решений для внутреннего использования, корпоративных клиентов и розничного рынка.

В рамках партнерства билайн и red_mad_robot планируют совместно разрабатывать AI-инструменты для следующего уровня цифровизации бизнес-процессов и повышения операционной эффективности. Это включает внедрение виртуальных ассистентов и интеллектуальных систем управления знаниями, которые ускорят принятие решений и упростят сотрудникам решение их задач.

Для корпоративного сегмента компании создадут AI-решения, помогающие бизнесу повышать конкурентоспособность. В планах — запуск мультиагентных платформ и интеллектуальных сервисов, которые упростят управление сложными процессами и усилят аналитические возможности предприятий.

Розничный рынок станет еще одним направлением сотрудничества. Компании разработают AI-сервисы для персонализированного взаимодействия клиентов с продуктами и услугами билайна. Это интеллектуальные помощники для подбора продуктов, управления подписками и поддержки клиентов в важных для них задачах в различных сферах.

Для управления проектами сформированы совместные команды. Такой формат обеспечит оперативность и слаженность работы.

«Мы рады объявить о начале сотрудничества с одним из лидеров российского рынка искусственного интеллекта — red_mad_robot. Для билайна это важный шаг в развитии AI-компетенций и возможность быстрее стать еще более технологичной компанией, которая предлагает своим клиентам востребованные продукты и сервисы нового поколения. Уверен, что совместные проекты будут выстроены в формате win-win, где каждая из сторон внесет свой вклад в создание инновационных решений». — генеральный директор билайна Сергей Анохин

«Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с билайном. Технологии и экспертиза red_mad_robot в области искусственного интеллекта, объединенные с опытом билайна в работе с клиентами и масштабными сервисами, позволят создавать прорывные AI-решения, востребованные как в бизнесе, так и в повседневной жизни пользователей. Вместе мы сможем ускорить внедрение передовых технологий и сделать их доступнее». — основатель red_mad_robot Алексей Макин

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Ученые назвали продукты, которые способны замедлить развитие рака простаты

Интересное в Казани

день назад

В России начинается запись детей в первый класс: как выбрать школу для ребенка

уличные клопы на окнах

Не у нас

19 часов назад

Вырвали и вставили обратно: в Китае женщина умерла после удаления здорового зуба

Интересное в Казани

3 дня назад

Названы главные работодатели по итогам 2024 года: рассказываем, куда устраиваться казанцам

замена подшипников в стиральной машине lg в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Финские исследователи усомнились в численности населения планеты

Новости Татарстана

день назад

Неприкосновенность жилища не защитит жителей Татарстана от газовиков

Не у нас

6 часов назад

Власти просят объяснить верующим, чем грозит публичная молитва

Не у нас

день назад

Ученые обнаружили в тропических грозах вспышки гамма-излучений

Новости Казани

17 часов назад

В Казани женщина рассказала в суде, как сын «убил себя ее рукой»
Новости Татарстана
3 дня назад

Для школ Татарстана закупят более 3000 макет гранат

Согласно документации, подрядчику предстоит пер...

Не у нас

11 минут назад

Рыбаки поймали прозрачное существо в длину около 3 футов у Марианской впадины

Новости России

46 минут назад

Билайн и red_mad_robot заключили стратегическое партнерство в сфере ИИ

Не у нас

41 минуту назад

Ученые заявили, что старая вавилонская карта мира может указать на Ноев ковчег

Не у нас

51 минуту назад

Москвичка засунула в нос уголь, чтобы вылечить насморк: доставать пришлось врачам
В больнице остается 1 пострадавший после ДТП на...
Новости Казани
20 часов назад

В больнице остается 1 пострадавший после ДТП на Вишневского

Не у нас

час назад

ФБР предупредило о крадущих деньги и данные вирусах на сайтах для конвертации

Не у нас

2 часа назад

В Северном Йоркшире был найден древний клад

Новости Татарстана

2 часа назад

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту смерти младенца в РТ
Обнови стиль с умом: магазины и стилисты Казани...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Обнови стиль с умом: магазины и стилисты Казани для создания гардероба мечты