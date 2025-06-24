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Билайн и Innostage создадут национальную платформу облачной безопасности и киберустойчивости

Билайн и Innostage на Петербургском международн...

Фото: пресс-служба билайна

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Билайн и Innostage на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компании объединят усилия для создания национальной платформы облачной безопасности и киберустойчивости.

Инициатива направлена на решение ключевых вызовов цифровой трансформации: растущую зависимость бизнеса и государства от облачных сервисов, необходимость защиты гибридных ИТ-инфраструктур и дефицит комплексных отечественных решений в области информационной безопасности.

Объединяя экспертизу Билайна в области облачных технологий с компетенциями Innostage в построении защищенных систем, партнеры намерены создать решения, ориентированные не только на противодействие текущим угрозам, но и на опережающее обеспечение цифровой безопасности.

Основные направления работы:

  • Разработка CNAPP-платформы нового поколения — гибкого и суверенного решения для управления информационной безопасностью в гибридных и мультиоблачных средах. Платформа обеспечит единый интерфейс контроля, построение графа связей, непрерывный мониторинг уязвимостей и автоматическое соответствие требованиям ИБ, включая элементы предиктивной аналитики.
  • Запуск региональных и отраслевых сервисов Киберустойчивой CDN нового поколения — масштабируемая архитектура защищенной CDN-инфраструктуры, объединенная с сервисами активной киберзащиты и автоматизированного реагирования на инциденты. Проект включает разработку индекса киберустойчивости, проведение открытых кибериспытаний и создание отраслевых ситуационных центров для координации противодействия угрозам.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:
«Наше партнерство с Innostage — это не просто создание очередного технологического решения. Мы закладываем фундамент для нового инфраструктурного стандарта безопасности, который определит развитие цифровой экономики России на годы вперед. В эпоху, когда облачные технологии становятся кровеносной системой бизнеса и госуправления, а киберугрозы — все более изощренными, критически важно объединить усилия лидеров рынка. Совместная платформа — это ответ на ключевые вызовы: суверенность, предиктивность и комплексность защиты. Мы не просто закрываем текущие потребности, а создаём интегрированную среду, способную адаптироваться к будущим рискам. Это шаг от реактивной безопасности к управляемой киберустойчивости, где защита данных, процессов и инфраструктуры становится единым, интеллектуальным контуром».

Айдар Гузаиров, генеральный директор Innostage:
«Киберустойчивость становится стратегическим активом. Партнёрство с Билайн — это шаг к созданию экосистемы, способной обеспечивать защиту критической цифровой инфраструктуры на уровне отраслей и регионов. В центре внимания – построение киберустойчивого облака, способного защищать как саму систему, так и её пользователей».

Совместные решения уже проходят этап пилотирования. Коммерческий запуск запланирован на лето 2025 года.

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