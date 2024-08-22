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билайн бизнес объявляет о запуске новых ИИ-функций для конструктора сайтов

Одной из главных особенностей платформы One Биз...

Фото: freepik.com

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Одной из главных особенностей платформы One Бизнес («Единый бизнес») от билайна стала возможность создания сайта с помощью нейросети. Это может быть как собственная визитка, так и полноценный интернет-магазин или многостраничный портал. Процесс создания страниц занимает всего несколько минут.

Все это стало возможно благодаря ИИ-конструктору, в котором требуется лишь выбрать тип сайта и ввести несколько предложений о своем бизнесе — на основании этих данных и будет создана страница. Система автоматически сгенерирует и разместит все блоки и модули, сопроводив их дизайном — от пользователя сервиса требуется лишь выбрать шрифт и цветовую схему будущего портала.

Сервис экономит не только десятки часов, которые требовались на создание раньше, но и бюджет, расходуемый на оплату агентства или разработчиков.

При создании интернет-магазина можно всего в несколько кликов перенести список своих товаров с некоторых маркетплейсов. Причем на странице появятся не только наименования, но и фотографии с ценами в полноценной интерактивной витрине. Это поможет владельцам магазинов создать для себя дополнительный канал продаж и разместить более подробную информацию о товарах.

Аналогично, всего в несколько кликов можно оформить заявку на услуги по подключению интернет-эквайринг для платежей от клиентов или запуск рекламной кампанию. Ориентироваться во всем этом поможет интуитивно понятная CRM-система (система управления взаимоотношениями с клиентами) и дашборды с подробной аналитикой.

Узнать подробнее и ознакомиться с сервисом можно по ссылке onebusiness.ru.

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