Бибулатов поделился, какой бой будет самым конкурентным на турнире АСА 182
magmer.ru
15 декабря состоится ключевое событие в мире смешанных боевых искусств — полуфинальный поединок турнира АСА 182 между Абдул-Азизом Абдулвахабовым и Али Абдулхаликовым. По словам президента АСА Магомеда Бибулатова, это столкновение станет наиболее значимым и конкурентным на всем турнире.
В интервью «Матч ТВ» Бибулатов выразил свое мнение относительно исхода предстоящего боя: «Хотя многие видят Абдулазиза в роли фаворита, Али Абдулхаликов не уступает ему в техническом мастерстве и универсальности. Я уверен, что этот бой станет самым запоминающимся и ожидаемым моментом всего турнира.»
Если говорить о поединке в целом, то, конечно, он привлекает внимание не только из-за высокого уровня мастерства всех его участников, но и из-за их уникальных боевых стилей, которые обещают сделать схватку непредсказуемой и зрелищной. Зрители и фанаты с нетерпением ожидают этот бой, чтобы увидеть, кто из бойцов сможет доказать свое превосходство на ринге, пишет matchtv.ru.
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