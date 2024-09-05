Безопасный старт школьного сезона: 5 советов от психолога билайн университета

Начало учебного года может быть не самым простым периодом в жизни школьника и его родителей. Настроиться на учебу после каникул и адаптироваться к режиму бывает сложно как для первоклассника, так и для подростка. О том, как помочь ребенку влиться в учебный процесс, рассказала психолог «билайн университета», член Ассоциации корпоративных психологов России Елена Кречко (психолог не является врачом, рекомендации носят общий характер).

В начале школьного сезона одним из важных вопросов становится способность ребенка придерживаться расписания дня и самостоятельно обслуживать себя с минимальным контролем со стороны родителя. Этому навыку ребенок учится прежде всего в семье, поэтому важно оказать ему соответствующее доверие и поддержку для обучения самостоятельности.

Важно вместе с ребенком создать четкий график дня с учетом времени для учебы, отдыха, питания и сна. Совместная работа над графиком позволит ребенку лучше его запомнить, а самостоятельное следование плану будет развивать способность к самообслуживанию.

После продолжительных каникул важно восстановить режим дня, поскольку сон - основной источник восполнения сил. Также стоит разнообразить досуг – в этот период ребенок может начать испытывать стресс из-за смены деятельности, поэтому важно, чтобы в расписании было достаточно времени для прогулок и хобби.

Порой у родителей возникает желание записать ребенка сразу в несколько секций и кружков, обеспечив ему тем самым “полную занятость”. Вместе с тем, важно приучать ребенка к нагрузке дозированно, ориентируясь на его психоэмоциональное и физическое состояние. Стоит воздержаться от давления на ребенка, поскольку оно может отбить интерес к занятиям.

Для того, чтобы сделать гаджет другом и помощником в развитии ребенка, психолог рекомендует родителям обучать его использованию тех приложений, которые способствуют развитию жизненных навыков: например, инструментов для планирования, учебы и ведения дневника, занятий спортом. Это развивает навыки самостоятельности и учит извлекать пользу из гаджетов, а не рассматривать их только как развлечение.

Сегодня дети и подростки часто заводят друзей в интернете, так как это обусловлено современной культурой и естественной ситуацией развития. Важно обсуждать с ребенком, в какие ситуации можно попасть, общаясь в интернете, однако не нужно воспринимать всех онлайн-друзей как потенциальных обманщиков и мошенников. Виртуальный формат общения является абсолютной нормой для современного общества, этим можно пользоваться во благо для себя и для развития ребенка.

Чтобы сделать использование смартфона ребенком более безопасным, билайн разработал специальные детские сим-карты. Сервис «Моя безопасность», который может защитить* клиентов от телефонного мошенничества при обычных звонках и в популярных мессенджерах, на этих сим-картах подключен бесплатно по умолчанию, независимо от того, является ли сим-карта отдельной или частью семейного тарифа. Подробнее на сайте.

Подводя итоги

Начало нового школьного года может стать стрессом и для детей, и для родителей, поэтому важно адаптироваться к нему постепенно, без резкого увеличения нагрузки. В этот период важно проводить больше времени с ребенком, гулять, играть и общаться, а также быть в онлайн-доступе – это поможет снизить уровень стресса, ведь родитель всегда рядом, хоть и виртуально. Важно укреплять доверительные отношения с ребенком, чтобы в случае возникновения сложностей он обратился за советом и поддержкой именно к родителю, а не к онлайн-друзьям.

*защита осуществляется с помощью опции «Виртуальный помощник» в прил. билайн (12+). Звонки мошенников определяются с применением спец. алгоритмов без учета предпочтений абонента. Подробнее: beeline.ru