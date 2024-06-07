Безопасность детей в сети: как настроить смартфон и что нужно объяснить ребенку

58% абонентов билайн уверены, что покупка смартфона ребенку — вопрос его безопасности. Еще 37% считают, что смартфон необходим даже дошкольнику. Об этом говорят результаты опроса, проведенного единым центром исследований билайна.

Для того, чтобы смартфон и мобильный интернет были детям друзьями и помощниками, стоит сделать несколько простых действий. билайн, который признан экспертами ComNews самым безопасным оператором*, подготовил советы о том, как помочь ребенку использовать сеть во благо и без лишних рисков.

Как правильно настроить детский смартфон

Представим, что вы решили приобрести ребенку смартфон или отдать ему свой старый гаджет. Вероятно, вы уже решили вопрос с сим-картой и тарифным планом, но, прежде чем передавать устройство ребенку в пользование, стоит сделать еще ряд простых действий.

1. Установить антивирус и пароль на экран блокировки

Эти меры позволят сделать использование смартфона более безопасным: пароль защитит от доступа третьих лиц, а антивирус может предупредить о мошенническом сайте или опасном файле.

2. Скачать и настроить приложение билайна «Семья рядом» (12+)**

Оно позволит видеть устройства на карте, а также смотреть экранное время. Это бесплатно, но можно подключить и премиум-опции: например, оповещения о посещении избранных локаций – поликлиники, школы (в бесплатной версии – одной локации), сохранение истории перемещений за 30 дней (в бесплатной версии – за сутки).

3. Настроить контент-фильтры и родительский контроль

Это поможет оградить ребенка от нежелательной информации. Вместе с тем, дети могут обойти ограничения – например, с помощью специальных программ, которые могут быть небезопасны. Важно обсудить с ребенком, с какой информацией он может столкнуться, а также рассказать, какие риски несет использование ПО для обхода ограничений. Через приложения родительского контроля также можно время от времени проверять, не изменились ли настройки детского устройства.

4. Договориться о допустимом экранном времени и установить виджет

Благодаря «счетчику» на рабочем столе ребенку будет проще самому отслеживать время использования смартфона и не злоупотреблять им. При этом важно быть не только источником ограничений, но и примером умеренного использования гаджетов.

5. Внести в список контактов близких и добавить их в мессенджеры

Это позволит ребенку избегать звонков с незнакомых номеров. Также стоит обсудить, как вести себя в случае, если напишет незнакомый человек. Расскажите про риски общения с незнакомцами и популярные схемы обмана в мессенджерах: «выигрыши в лотерею», «подработки в интернете», мошеннические сайты.

6. Помочь ребенку создать страницы в интересующих сервисах

В процессе можно рассказать, какую информацию в сети указывать не стоит: полное имя, адрес, номер телефона. Также можно завести себе аккаунт в этом же сервисе, «лайкать» публикации ребенка и делиться с ним контентом.

7. Объяснить, что из интернета нельзя ничего удалить (даже если очень хочется)

Можно сделать это на примерах героев интернет-мемов, чья жизнь изменилась из-за нежелательной популярности. Также будет полезно поговорить об агрессивном поведении в сети, например, с помощью этой статьи.

Что важно объяснить ребенку, покупая смартфон

Мобильные телефоны за несколько прошедших десятилетий сильно изменили нашу жизнь: упростили быт, общение, разнообразили досуг. Вместе с тем, обилие возможностей современных устройств иногда приводит к злоупотреблению гаджетами. Важно обсудить с ребенком несколько важных моментов:

Смартфон – это инструмент.

С помощью гаджета можно делать практически что угодно: узнавать новое, развиваться, заниматься хобби и творчеством, например, с помощью видеоуроков, умеренно играть в игры и смотреть видео, общаться с друзьями и одноклассниками.

В использовании смартфона важна умеренность.

В гаджете много увлекательного и интересного, но и в жизни – не меньше: спорт, прогулки, живое общение, настольные игры, хобби и многое другое. Это важно не только проговаривать, но и показывать на личном примере.

Смартфон может быть источником проблем.

При несоблюдении правил можно столкнуться с мошенничеством, агрессией и другими угрозами, а также смартфон могут украсть или отобрать. Важно обсудить алгоритм действий в таком случае и носить с собой записанные на бумаге телефоны родителей.

Звонки и сообщения с незнакомых номеров могут быть источником угрозы.

В приложении билайн (12+) стоит активировать бесплатную опцию «Виртуальный помощник»***. Он вместо клиента может принимать некоторые звонки, которые идентифицирует как мошеннические, и присылать сообщение с содержанием разговора в приложении.

Помимо вещей, которые важно знать при использовании смартфона, стоит обсудить, что можно делать в интернете, а что - нельзя. Для того, чтобы ребенку проще было ориентироваться в правилах, можно воспользоваться памяткой:

Соблюдение правил, контроль расходов и экранного времени, а также использование современных сервисов билайна для обеспечения безопасности могут снизить риски при использовании смартфона ребенком. Для отслеживания экранного времени, местоположения и идентификации мошеннических вызовов достаточно бесплатного функционала описанных сервисов, а комплексные решения позволяют расширить функционал и повысить безопасность всей семьи****, получив доступ к девяти сервисам одновременно. При этом важно находить баланс между контролем и доверием, чтобы обеспечить безопасность и здоровое использование технологий детьми.

Дополнительная информация

*Билайн признан самым безопасным оператором по результатам исследования ООО «КомНьюс Груп» среди 4 крупнейших российских операторов моб. связи по сумме критериев: инструментарий борьбы с подменой номеров; эффективность защиты от нежелат. звонков; наличие номеров на онлайн-биржах "серых" продаж. Исследование от 14.03.2024. Подробнее – по ссылке.

**Приложение «Семья рядом» (12+) позволяет отслеживать местоположение абонентов билайн, добавленных с помощью данного приложения в «семейный круг», то есть группу абонентов. Для работы приложения требуется включить функцию определения геолокации. Есть платные опции. Подробнее – по ссылке.

*** Опция в прил. билайн (12+). Звонки мошенников определяются с применением спец. алгоритмов без учета предпочтений абонента. В ряде регионов определение вызовов доступно только в 4G (Джи) сетях.

****Подписка «Всё для семьи» включает 9 сервисов категорий «безопасность», «связь», «учеба и развлечения». Доступно абонентам билайна, которым доступно подключение услуги «Дели всё». В подписку можно добавить от 4 до 5 номеров абонентов билайн с предоплатной системой расчетов. Для новых пользователей первые 30 дней — 0 ₽, с 31 дня — 399 ₽/мес. Плата за подписку списывается отдельно от платы за тариф.