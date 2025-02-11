Бежала от бывшего мужа с ножом и истошно кричала, но никто не помог - соседи нашли труп на детской площадке

В Ачинске произошло шокирующее двойное убийство, последствия которого оставили глубокий след в местном сообществе.

Согласно данным полиции, бывший муж, дождавшись момента, когда его бывшая жена и её новый сожитель покинули квартиру, напал на них с ножом. Женщина пыталась убежать, но была догнана и убита. После совершения преступления нападавший покинул место происшествия, а затем попытался покончить с собой.

Хронология событий

События разворачивались рано утром в одном из жилых домов микрорайона Ачинска. По сообщениям очевидцев, бывший муж вооружился ножом и сначала напал на мужчину, который был с его бывшей женой, нанеся ему множественные ранения. После этого он погнался за бывшей супругой, которая пыталась спастись бегством. Она кричала и звала на помощь, но упала, после чего нападавший несколько раз ударил её ножом в шею.

Реакция общественности и следствие

Жильцы дома обнаружили тела убитых утром и сразу же вызвали полицию. Подозреваемый был найден в своем доме в состоянии, указывающем на попытку самоубийства; он был срочно госпитализирован в реанимацию. На данный момент его состояние остается критическим. Уголовное дело об убийстве двух и более лиц возбуждено против него.

Социальные последствия

Это преступление вызвало большой резонанс среди жителей города и поставило вопрос о необходимости улучшения мер по обеспечению общественной безопасности. Также это событие акцентировало внимание на проблемы домашнего насилия и необходимости предоставления защиты и поддержки жертвам.

Потери и скорбь

У убитой женщины осталась пятилетняя дочь, которая теперь лишилась матери. Общественные и благотворительные организации выразили готовность оказать поддержку и помощь ребенку и другим пострадавшим от подобных трагедий.

Это ужасающее событие напоминает о серьезности проблемы домашнего насилия и необходимости срочных действий со стороны всех уровней власти для защиты и поддержки жертв. Общество должно работать вместе, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем и обеспечить безопасность каждому члену общества, сообщает readovka67.ru.