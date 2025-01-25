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Без суда и следствия: с марта 2025 власти смогут изымать у россиян землю без прокуроров - кого затронут

В марте текущего года вступает в силу федеральн...

warball.ru

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В марте текущего года вступает в силу федеральный закон №307-ФЗ, который вносит значительные изменения в правила владения земельными участками в России. Юрист Ирина Нигматуллина разъяснила основные моменты этого закона, который предоставляет органам местного самоуправления расширенные полномочия по изъятию неосвоенных земельных участков у граждан.

Основания для изъятия земельных участков

Согласно новому закону, администрация может обращаться в суд для изъятия земельных участков, которые признаны неосвоенными. Это означает, что участки, на которых не ведется хозяйственная деятельность или иное законное использование, определенное в кадастровых документах, могут быть изъяты без предварительного обращения к прокурору.

Процесс изъятия

Перед тем как подать иск о изъятии участка, органы местного самоуправления обязаны уведомить собственника земли. Это предоставляет владельцу возможность начать освоение участка или оспорить решение администрации в судебном порядке. Если суд признает участок неосвоенным, он может быть изъят из собственности и передан для использования многодетным семьям, участникам СВО или другим нуждающимся группам граждан.

Последствия для собственников

Этот закон ставит собственников земельных участков перед необходимостью активного управления своей собственностью. Неосвоение земли больше не является безопасным вариантом хранения активов, так как теперь это может привести к ее потере. Важно регулярно проверять статус своего земельного участка и убедиться в его соответствии требованиям законодательства о землепользовании.

Как подготовиться к изменениям

Собственникам рекомендуется проконсультироваться с юристами для понимания новых рисков и возможностей, связанных с владением землей. Также полезно будет разработать план освоения земли или подтверждения ее текущего использования в соответствии с законом, чтобы избежать возможного изъятия.

Нововведения, вступающие в силу, меняют правила игры для землевладельцев и требуют от них более внимательного и ответственного подхода к управлению своей собственностью. Это изменение законодательства направлено на стимулирование развития и эффективного использования земельных ресурсов, что в долгосрочной перспективе должно способствовать социальному и экономическому развитию регионов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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