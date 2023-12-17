Без рогов, хвостов и копыт: Роскачество проанализировало марки пельменей с натуральным фаршем
chefmarket.ru
Лучшие пельмени с самым высоким содержанием натурального фарша, превышающие стандарты ГОСТ:
- «ВкусВилл»;
- «Мясновъ»;
- «Рестория».
Некоторые бренды пельменей, которые выявились с частицами костной ткани в фарше в ходе гистологического исследования:
- «Caesar»;
- «Горячая штучка»;
- «Ложкаревъ»;
- «Стародворье»;
- «Тураково».
Также было обнаружено, что часть брендов используют сою, соевую муку и соевый белок в производстве мяса, что не соответствует нормам Роскачества. В то время как «Тураково», используя сою, не указала ее в составе продукта, «Мясновъ» в свою очередь смог улучшить свой состав по сравнению с прошлогодними проверками.