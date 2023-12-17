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· Артем Акчурин

Без рогов, хвостов и копыт: Роскачество проанализировало марки пельменей с натуральным фаршем

Без рогов, хвостов и копыт: Роскачество проанализировало марки пельменей с натуральным фаршем

chefmarket.ru

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Лучшие пельмени с самым высоким содержанием натурального фарша, превышающие стандарты ГОСТ:

  • «ВкусВилл»;
  • «Мясновъ»;
  • «Рестория».

Некоторые бренды пельменей, которые выявились с частицами костной ткани в фарше в ходе гистологического исследования:

  • «Caesar»;
  • «Горячая штучка»;
  • «Ложкаревъ»;
  • «Стародворье»;
  • «Тураково».

Также было обнаружено, что часть брендов используют сою, соевую муку и соевый белок в производстве мяса, что не соответствует нормам Роскачества. В то время как «Тураково», используя сою, не указала ее в составе продукта, «Мясновъ» в свою очередь смог улучшить свой состав по сравнению с прошлогодними проверками.

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