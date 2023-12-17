Без рогов, хвостов и копыт: Роскачество проанализировало марки пельменей с натуральным фаршем

Лучшие пельмени с самым высоким содержанием натурального фарша, превышающие стандарты ГОСТ:

«ВкусВилл»;

«Мясновъ»;

«Рестория».

Некоторые бренды пельменей, которые выявились с частицами костной ткани в фарше в ходе гистологического исследования:

«Caesar»;

«Горячая штучка»;

«Ложкаревъ»;

«Стародворье»;

«Тураково».

Также было обнаружено, что часть брендов используют сою, соевую муку и соевый белок в производстве мяса, что не соответствует нормам Роскачества. В то время как «Тураково», используя сою, не указала ее в составе продукта, «Мясновъ» в свою очередь смог улучшить свой состав по сравнению с прошлогодними проверками.