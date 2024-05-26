Без репеллентов и химии: назван недорогой способ избавиться от комаров и клещей

Весна и лето принесут нам радость своим приходом, возможностью пополнить запас витаминов, которые недоставало нам в холодные дни осени и зимы, сбросить с себя тяжесть теплой одежды - курток, пальто и шуб.



Солнечные дни приглашают нас на прогулки и путешествия на природу. Природа оживает, и хочется вдохнуть полной грудью, свободно и без печалей, наслаждаться ее свежестью.



Но беспечность и безрассудство исчезнут с появлением первых укусов клещей, напоминая нам о необходимости быть внимательными, проводя отдых в лесной зоне.



Что делать, если обычные аэрозоли не справляются с клещами из-за каких-то проблем? Есть решение. Создайте свое собственное средство борьбы с этими кровопийцами. Для этого достаточно купить или найти эфирное масло, обработать им ролик для чистки одежды и протереть одежду этим куском. Таким образом, вы защитите себя и близких от клещей.



Также эксперты рекомендуют обратить внимание на лаванду и болотную мяту. Они хорошо подходят в качестве дополнительной альтернативы как химическим средствам, так и другим экологичным методам защиты, сообщает PROGOROD33.