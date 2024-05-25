Без репеллентов и химии: назван дешёвый способ избавиться от комаров и клещей

Весна и лето способны порадовать нас наступлением долгожданного тепла, возможностью восстановить недостаток витаминов, возникший в холодные осенние и зимние дни, сбросить с себя тяжесть тёплых курток, пальто и шуб.

Тепло солнечных дней манит на прогулки и в путешествия на природу. Природа снова дышит, и хочется полной грудью, без тягот и хлопот, беззаботно дышать вместе с ней.

Но легкомысленность и безрассудство уйдут прочь с первыми укусами клещей, которые напомнят о своём существовании невнимательным людям, решившим провести отдых в тени лесов.

Как дать отпор мерзким кровопийцам, если с фабричными спреями беда, если их нет возможности использовать по тем или иным причинам?

Выход есть. Чтобы создать собственными руками средство для борьбы с клещами, вам необходимо найти или купить эфирное масло, обработать им ролик для чистки одежды и натереть этим роликом одежду. И вы убережете себя и близких от них.

Ещё эксперты советуют иметь в виду лаванду и болотную мяту. Они хорошо зарекомендовали себя как дополнительная альтернатива как магазинным средствам, так и другим экологичным способам защиты, сообщается в PROGOROD33.

