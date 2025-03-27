Без приглашения и стука: газовикам хотят разрешить заходить в квартиры без согласия жильцов

С началом 2025 года Татарстан столкнулся с серьезной проблемой утечек газа, число которых достигло 57 случаев.

Эти инциденты, включая трагические происшествия в Менделеевске и Альметьевске с пострадавшими детьми, вызвали обеспокоенность среди населения и привлекли внимание государственных органов.

Причины утечек газа

Основными факторами, способствующими авариям, стали изношенное оборудование и неисправности вентиляционных систем, а также самостоятельное вмешательство в газовые системы без соответствующих полномочий.

Отсутствие регулярного технического обслуживания и несоблюдение правил безопасности часто приводят к серьезным последствиям.

Нововведения в законодательстве

В ответ на участившиеся аварии, Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер безопасности. Новый закон ускоряет процесс предоставления доступа газовым службам в жилые помещения для проведения необходимых проверок и технического обслуживания, сокращая сроки судебных разбирательств с 30 до 12 дней.

Штрафные санкции

Для усиления ответственности введены новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газового оборудования:

До 2 000 рублей для граждан,

До 100 000 рублей для организаций,

В случае аварий штрафы могут увеличиваться до 30 000 и 400 000 рублей соответственно.

Информационная кампания и профилактика

В Татарстане также развернута информационная кампания, направленная на повышение осведомленности граждан о правилах безопасного использования газа в быту. Это включает в себя обучение и распространение информационных материалов среди населения.

Меры, предпринятые властями Татарстана, подчеркивают их решимость в предотвращении подобных инцидентов в будущем. Безопасность использования газа остается приоритетной задачей для всех уровней управления, и от каждого жителя зависит, будет ли его дом защищен от подобных угроз.