Без приглашения и стука: газовикам хотят разрешить заходить в квартиры без согласия жильцов
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С началом 2025 года Татарстан столкнулся с серьезной проблемой утечек газа, число которых достигло 57 случаев.
Эти инциденты, включая трагические происшествия в Менделеевске и Альметьевске с пострадавшими детьми, вызвали обеспокоенность среди населения и привлекли внимание государственных органов.
Причины утечек газа
Основными факторами, способствующими авариям, стали изношенное оборудование и неисправности вентиляционных систем, а также самостоятельное вмешательство в газовые системы без соответствующих полномочий.
Отсутствие регулярного технического обслуживания и несоблюдение правил безопасности часто приводят к серьезным последствиям.
Нововведения в законодательстве
В ответ на участившиеся аварии, Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер безопасности. Новый закон ускоряет процесс предоставления доступа газовым службам в жилые помещения для проведения необходимых проверок и технического обслуживания, сокращая сроки судебных разбирательств с 30 до 12 дней.
Штрафные санкции
Для усиления ответственности введены новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газового оборудования:
- До 2 000 рублей для граждан,
- До 100 000 рублей для организаций,
- В случае аварий штрафы могут увеличиваться до 30 000 и 400 000 рублей соответственно.
Информационная кампания и профилактика
В Татарстане также развернута информационная кампания, направленная на повышение осведомленности граждан о правилах безопасного использования газа в быту. Это включает в себя обучение и распространение информационных материалов среди населения.
Меры, предпринятые властями Татарстана, подчеркивают их решимость в предотвращении подобных инцидентов в будущем. Безопасность использования газа остается приоритетной задачей для всех уровней управления, и от каждого жителя зависит, будет ли его дом защищен от подобных угроз.
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