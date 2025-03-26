Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Без приглашения и стука: газовикам хотят разрешить доступ в квартиры без согласия жильцов

В Татарстане с начала года зафиксировано 57 уте...

privpravda.ru

Подписаться на Дзен.канал

С начала 2025 года в Татарстане зафиксировано уже 57 случаев утечки газа, что вызвало обеспокоенность не только у властей, но и у жителей республики.

На фоне участившихся происшествий, в том числе с пострадавшими детьми в Менделеевске и Альметьевске, Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер безопасности в жилом фонде.

Причины утечек: от износа до самодеятельности

По данным профильных ведомств, основные причины аварий — это изношенное оборудование, неисправности вентиляции, а также несанкционированная замена газовых приборов. Пренебрежение техническим обслуживанием и халатность владельцев становятся прямой угрозой для жизни людей.

Новый закон: доступ газовщиков ускорят

Законопроект предлагает обязательный допуск специалистов газовых служб в квартиры для проверки и обслуживания оборудования. Если ранее судебные разбирательства о праве доступа могли длиться до 30 дней, теперь их планируют сократить до 12 дней. Это позволит быстрее устранять потенциально опасные ситуации и предотвращать трагедии.

Штрафы и профилактика

Параллельно в Татарстане активизировалась информационная кампания о правилах эксплуатации газа в быту.

Нарушения влекут за собой серьёзные штрафы:

  • до 2 000 рублей для граждан,
  • до 100 000 рублей для организаций,
  • при авариях суммы увеличиваются до 30 000 и 400 000 рублей соответственно.

Безопасность — на первом месте

Принятые меры демонстрируют решимость властей Татарстана снизить число аварий и защитить население. Безопасность использования газа в домах остаётся ключевым направлением работы коммунальных и надзорных служб, и от каждого жителя зависит, будет ли его дом под угрозой или под защитой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

5 часов назад

На Аляске пилот с 2 детьми пережили ночь на крыле самолета после падения

Новости Татарстана

3 часа назад

«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в РТ набирают в спецподразделения на СВО

службы от клопов

Не у нас

3 часа назад

Ученые рассказали, что Земля может столкнуться с угрозой уничтожения

Интересное в Казани

2 дня назад

В России начинается запись детей в первый класс: как выбрать школу для ребенка

пилатес обучение инструкторов в Новосибирске

Не у нас

день назад

В Новосибирске стали чаще воровать тела покойников

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту смерти младенца в РТ

Не у нас

день назад

Власти просят объяснить верующим, чем грозит публичная молитва

Не у нас

8 часов назад

Ученые заявили, что численность человечества могла превысить 10 млрд

Новости Казани

день назад

Житель Казани залил газопровод водой и оставил соседей без газа
Новости Казани
4 часа назад

В Казани 9 Мая запустят салют

Помимо фейерверка, в городе пройдет онлайн-акци...

Не у нас

час назад

Ученые рассказали, с какими вирусами встретится человек после таяния ледников

Новости Татарстана

3 часа назад

«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в РТ набирают в спецподразделения на СВО

Новости Татарстана

2 часа назад

Житель Татарстана обвиняется в жестоком обращении с животными

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на Восстания в ДТП пострадал ребенок
Татарстанцы увидят солнечное затмение
Новости Татарстана
2 часа назад

Татарстанцы увидят солнечное затмение

Не у нас

3 часа назад

Ученые рассказали о том, как продолжается эволюция человека

Не у нас

3 часа назад

Ученые рассказали, что Земля может столкнуться с угрозой уничтожения

Не у нас

5 часов назад

На Аляске пилот с 2 детьми пережили ночь на крыле самолета после падения
На чем бизнес теряет деньги и как это предотвра...
Интересное в Казани
6 дней назад

На чем бизнес теряет деньги и как это предотвратить: конференция по безопасности в Казани