Без приглашения и стука: газовикам хотят разрешить доступ в квартиры без согласия жильцов

С начала 2025 года в Татарстане зафиксировано уже 57 случаев утечки газа, что вызвало обеспокоенность не только у властей, но и у жителей республики.

На фоне участившихся происшествий, в том числе с пострадавшими детьми в Менделеевске и Альметьевске, Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер безопасности в жилом фонде.

Причины утечек: от износа до самодеятельности

По данным профильных ведомств, основные причины аварий — это изношенное оборудование, неисправности вентиляции, а также несанкционированная замена газовых приборов. Пренебрежение техническим обслуживанием и халатность владельцев становятся прямой угрозой для жизни людей.

Новый закон: доступ газовщиков ускорят

Законопроект предлагает обязательный допуск специалистов газовых служб в квартиры для проверки и обслуживания оборудования. Если ранее судебные разбирательства о праве доступа могли длиться до 30 дней, теперь их планируют сократить до 12 дней. Это позволит быстрее устранять потенциально опасные ситуации и предотвращать трагедии.

Штрафы и профилактика

Параллельно в Татарстане активизировалась информационная кампания о правилах эксплуатации газа в быту.

Нарушения влекут за собой серьёзные штрафы:

до 2 000 рублей для граждан,

до 100 000 рублей для организаций,

при авариях суммы увеличиваются до 30 000 и 400 000 рублей соответственно.

Безопасность — на первом месте

Принятые меры демонстрируют решимость властей Татарстана снизить число аварий и защитить население. Безопасность использования газа в домах остаётся ключевым направлением работы коммунальных и надзорных служб, и от каждого жителя зависит, будет ли его дом под угрозой или под защитой.