Без приглашения и без стука: газовикам хотят дать доступ в квартиры без согласия жильцов

В Татарстане зафиксировано 57 утечек газа с начала года, вызвавших озабоченность властей и общественности.

В ответ на это, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который нацелен на улучшение безопасности использования газа в жилых помещениях.

Причины и последствия утечек:

Согласно данным, основными причинами инцидентов являются износ оборудования, неисправности вентиляционных систем и несанкционированные работы по замене газовых приборов. Недавние случаи в Менделеевске и Альметьевске, где пострадали в том числе дети, подчеркивают серьезность проблемы.

Законопроект и его значимость:

Новый законопроект обязывает владельцев и арендаторов жилых помещений предоставлять доступ специалистам газовых служб для проверки и обслуживания оборудования. Это предложение направлено на сокращение времени рассмотрения судебных дел о допуске к оборудованию с 30 до 12 дней, что значительно ускорит процесс обеспечения безопасности.

Меры предосторожности и штрафы:

В регионе активно проводится разъяснительная работа среди населения о необходимости соблюдения правил эксплуатации газового оборудования. Штрафы за нарушение установленных правил могут достигать до 2 тысяч рублей для физических лиц и до 100 тысяч рублей для компаний. В случае причинения аварии штрафы увеличиваются до 30 и 400 тысяч рублей соответственно.

Усиление мер безопасности и принятие нового законопроекта демонстрируют решимость властей Татарстана в предотвращении подобных инцидентов в будущем. Обеспечение безопасности газового оборудования остается приоритетной задачей для сохранения здоровья и жизни жителей, сообщает kazanfirst.