Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«Без единого выстрела»: Трамп рекомендовал Зеленскому заставить Обаму «пояснить за Крым»

Дональд Трамп заявил, что вопрос о Крыме не под...

YouTube

Подписаться на Дзен.канал

Президент США Дональд Трамп в интервью журналистам в аэропорту Морристаун заявил, что вопрос Крыма не поднимался на международном уровне уже около 12 лет.

Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому обратиться к Бараку Обаме, чтобы узнать, почему полуостров был уступлен России без применения силы.

Почему Трамп говорит об Обаме?

В своих комментариях Трамп отметил:

«Я сказал [Владимиру Зеленскому], и вообще говорю им: «Может, стоит спросить [44-го президента США Барака] Обаму? Почему он тогда уступил Крым?» Причем, заметьте, уступили без единого выстрела».

Трамп акцентирует внимание на том, что передача Крыма России в 2014 году произошла без военных действий, что, по его мнению, ставит вопросы к решению Обамы.

Крым — вопрос, который не поднимался 12 лет

Трамп подчеркнул, что в международных переговорах о Крыме не шла речь на протяжении 12 лет, подразумевая, что вопрос был «заморожен» после аннексии полуострова Россией в 2014 году.

Его заявление ещё раз поднимет вопросы о позиции США по этому конфликту, особенно в свете нынешней международной напряженности.

Заявление Трампа о Крыме вызвало новые обсуждения среди политологов и аналитиков, которые могут пересмотреть подход к разрешению этого вопроса. Вопрос о статусе полуострова остаётся ключевым в отношениях России и Запада, сообщает life.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

22 часа назад

Тепла не будет: Паршина рассказала, какая погода ждёт татарстанцев

Гид по скидкам Казани

день назад

Свежий воздух, тишина и свой дом: куда переехать из Казани, чтобы жить красиво и спокойно

средство от кожеедов купить

Не у нас

день назад

Таинственный золотой шар найден на глубине у берегов Аляски

Интересное в Казани

3 дня назад

Альфа-Банк создаёт Альфа-Будущее — платформу для развития студентов и университетов по всей стране

теплый пол под ключ цена за м2 в Нижнем Новгороде

Не у нас

6 часов назад

Загадочные саркофаги из Антарктиды вскрыли: вот что там нашли

Не у нас

2 часа назад

Из-за таяния льдов уровень мирового океана может увеличиться на 19 метров

Не у нас

день назад

Ученые заявили, что мировой океан прошел критическую отметку

Не у нас

6 часов назад

В затопленной церкви в Турции началось исследование гробницы Николая Чудотворца

Новости Казани

7 часов назад

На набережной Казанки установили забор у воды: проход ограничен
Лонгриды
час назад

Электросамокаты в Казани: Страховка, ограничения и борьба с авариями в 2025 году

Электросамокаты становятся неотъемлемой частью ...

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане могут появиться новые платные дороги

Гид по скидкам Казани

день назад

Для тех, кто в теме: рассказываем, где в Казани мужчинам прокачать стиль и карьеру

Не у нас

2 часа назад

Ученые бьют тревогу: Россию может накрыть смертельная эпидемия

Не у нас

2 часа назад

Настоятель храма Николая Чудотворца: служители церкви не ходят в эти деревни
В Казани из-за аварии на трубопроводе отключили...
Новости Казани
5 часов назад

В Казани из-за аварии на трубопроводе отключили холодное водоснабжение

Не у нас

2 часа назад

В Марианской впадине рыбаки выловили светящееся метровое нечто

Не у нас

4 часа назад

Ученые УрФУ разработали платиновые комплексы, эффективные против опухолей

Не у нас

4 часа назад

Геофизики предупреждают о подъемах Антарктиды из-за глобального потепления
Невидимая часть игры: как устроены квесты изнутри
Интересное в Казани
4 дня назад

Невидимая часть игры: как устроены квесты изнутри