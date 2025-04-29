Президент США Дональд Трамп в интервью журналистам в аэропорту Морристаун заявил, что вопрос Крыма не поднимался на международном уровне уже около 12 лет.

Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому обратиться к Бараку Обаме, чтобы узнать, почему полуостров был уступлен России без применения силы.

Почему Трамп говорит об Обаме?

В своих комментариях Трамп отметил:

«Я сказал [Владимиру Зеленскому], и вообще говорю им: «Может, стоит спросить [44-го президента США Барака] Обаму? Почему он тогда уступил Крым?» Причем, заметьте, уступили без единого выстрела».

Трамп акцентирует внимание на том, что передача Крыма России в 2014 году произошла без военных действий, что, по его мнению, ставит вопросы к решению Обамы.

Крым — вопрос, который не поднимался 12 лет

Трамп подчеркнул, что в международных переговорах о Крыме не шла речь на протяжении 12 лет, подразумевая, что вопрос был «заморожен» после аннексии полуострова Россией в 2014 году.

Его заявление ещё раз поднимет вопросы о позиции США по этому конфликту, особенно в свете нынешней международной напряженности.

Заявление Трампа о Крыме вызвало новые обсуждения среди политологов и аналитиков, которые могут пересмотреть подход к разрешению этого вопроса. Вопрос о статусе полуострова остаётся ключевым в отношениях России и Запада, сообщает life.