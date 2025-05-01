«Без единого выстрела»: Трамп рекомендовал Зеленскому обязать Обаму «пояснить за Крым»

Во время беседы с журналистами в аэропорту Морристаун бывший президент США Дональд Трамп высказался по поводу статуса Крыма. По его словам, международное сообщество давно не поднимает эту тему — уже около 12 лет.

Трамп заявил, что советовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому обратиться с этим вопросом к Бараку Обаме. Он подчеркнул, что в своё время Крым был фактически передан России без сопротивления и «без единого выстрела».

Таким образом, экс-президент США возложил ответственность за ситуацию с Крымом на своего предшественника, выразив недоумение по поводу отсутствия реакции с его стороны, пишет life.ru.