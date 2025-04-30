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«Без единого выстрела»: Дональд Трамп рекомендовал Зеленскому заставить Обаму «пояснить за Крым»

Дональд Трамп заявил, что Крым «был отдан без в...

reuters.com

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В интервью журналистам в аэропорту Морристаун Дональд Трамп вновь поднял тему Крыма.

Он подчеркнул, что вопрос полуострова не обсуждается на международной арене уже 12 лет — с момента его аннексии Россией в 2014 году.

Цитата Трампа:

«Я сказал [Зеленскому] и вообще говорю: может, стоит спросить Обаму? Почему он тогда уступил Крым? Причем, заметьте, уступили без единого выстрела».

Почему Трамп упомянул Обаму

Трамп ссылается на то, что при президентстве Обамы США не предприняли военных или резких политических шагов после аннексии Крыма. Он подразумевает слабость позиции США в 2014 году, ставя под сомнение реакцию администрации Обамы.

Такое заявление направлено на усиление критики в адрес Демократической партии и подогрев дискуссий в преддверии выборов.

Что известно о «12 годах молчания»

Фраза Трампа о том, что вопрос Крыма «не поднимается уже 12 лет», — это политическое преувеличение. На практике:

  • Крым регулярно упоминался в резолюциях ООН,
  • западные страны продолжали непризнание аннексии,
  • санкции в отношении России действуют до сих пор.

Однако на практическом уровне вопрос деоккупации действительно перешёл в стадию замороженного конфликта.

Почему это важно сейчас

Заявление Трампа появляется на фоне:

  • затянувшегося конфликта на востоке Украины,
  • новых дискуссий в Конгрессе США о военной помощи Киеву,
  • активизации политической кампании Трампа.

Его слова — не просто историческая ремарка, а намёк на возможность изменения позиции США по Украине в случае его возвращения к власти.

Реакция и последствия

Политологи отмечают:

  • Заявление может повлиять на восприятие США в Восточной Европе,
  • Оно добавляет аргументов тем, кто выступает за дипломатическое урегулирование,
  • И вновь подчёркивает разницу подходов Обамы, Трампа и Байдена в отношении России.

Итог: Дональд Трамп возвращает Крым в повестку, связывая ответственность за аннексию с администрацией Обамы. Вопрос вновь становится не только историческим, но и предвыборным инструментом.

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