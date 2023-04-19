В МВД РФ пообещали не штрафовать водителей, которые разместят на автомобилях портреты ветеранов

В МВД России обещали не наказывать водителей в России за портреты ветеранов на автомобилях в рамках "Бессмертного полка". Сама акция в этом году в привычном формате отменена.

Полицейские не будут относиться к портрету на авто как к административному правонарушению.

"Помимо самого портрета допускается размещение фото орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле", — пояснили в МВД.

Шествия с портретами участников ВОВ в этом году не будет по соображениям безопасности. Но в качестве альтернативы россиянам предложили внести данные о своем ветеране в онлайн-базу, в проект "Стена памяти" или же закрепить портреты на автомобилях.

Последнее предложение вызвало споры у автоэкспертов. Многие опасались, что ГИБДД может начать штрафовать за подобное проявление патриотизма.