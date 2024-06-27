Бесплатный гастрогид МТС будет сопровождать татарстанских гурманов в путешествии по Калининграду

МТС, цифровая экосистема, объявляет о запуске бесплатного гастрономического цифрового путеводителя по Калининграду от МТС Travel. Гастрогид создан с помощью инструментов Big Data и искусственного интеллекта и рассказывает об особенностях и преимуществах локальной балтийской кухни. SMS-сообщение со ссылкой на гид будет приходить путешественникам и местным жителям, абонентам МТС, на территориях с большим сосредоточием гастроточек. Абонентам других операторов гид доступен по прямой ссылке.

В путеводителе собраны более 50 ресторанов и кафе Калининграда разной ценовой категории. Здесь можно найти тематические подборки заведений, которые помогут выбрать место под индивидуальный запрос: рестораны с традиционными кёнигсбергскими блюдами, места с лучшими завтраками, заведения с морепродуктами и бюджетные кафе. Гастроточки отобраны в путеводитель на основе отзывов гостей и мнения локальных экспертов. С помощью инструментов Big Data и искусственного интеллекта сервис отбирает в открытых источниках заведения со средней оценкой не ниже 4 баллов по пятибалльной шкале. Далее рестораны с высокими оценками верифицируют местные гастроэксперты.

Из гастрономического путеводителя татарстанские туристы могут узнать, где стоит попробовать кёнигсбергские клопсы, виштынецких сига и ряпушку, настоящую балтийскую уху и строганину из пеламиды. Кроме того, цифровой помощник подскажет, где узнать всё о марципане и продегустировать ремесленные сыры. В онлайн-гиде можно также найти советы и рекомендации экспертов балтийской кухни, представителей ресторанной отрасли, фудблогеров и гастроэнтузиастов, которые принимали участие в его создании.

Специально для поклонников гастрономического туризма в онлайн-гиде собрана информация о тематических фестивалях и мероприятиях, которые позволят татарстанцам ближе познакомиться с локальной кухней.

«По данным МТС Travel, Калининград находится в ТОПе-5 быстрорастущих направлений по турпотоку, уступая лишь регионам Северного Кавказа. Татарстан входит в первую пятерку российских регионов, жители которых выбирают Калининград для путешествия, причем направление набирает популярность – за последний год число туристов сюда из республики увеличилось на 8%. Я уверен, что подобные путеводители также вносят свой вклад в развитие туристического потенциала региона и надеюсь, что новый гастрогид станет надежным помощником туристов в путешествии по Калининграду», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

«Гастрономическая культура в Калининграде исторически развита. Каждый из переселенцев привозил с собой свои кулинарные традиции, и это в итоге вылилось в микс русской и европейской, локальной кухни. Не только туристы, но и местные жители очень любят наши аутентичные кафе/ пекарни/рестораны, чтобы не просто отобедать или выпить чашку кофе, но и пообщаться или провести переговоры. Это уже развитая культура общения и питания вне дома. В нашем регионе появляется все больше заведений с именно балтийскими специалитетами: строганиной из пеламиды, нашими традиционными овощами и старинными клопсами, уникальными марципанами, ремесленными сырами, поэтому интерес к локальной кухне всегда на высоте. Многие приезжающие в Калининград стремятся познакомиться с нашей культурой прежде всего через вкусы Янтарного края, - гастрономию. Цифровой гид от МТС как раз поможет туристам сориентироваться в многообразии кухни Балтийского побережья и однозначно поспособствует развитию региона в качестве одной из точек притяжения гастротуризма», - отметила глава Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко.

Абоненты МТС получают ссылку на гастрономический путеводитель МТС Travel в SMS. Сообщение со ссылкой на гид приходит путешественникам и местным жителям в зонах, где сосредоточено больше всего гастроточек. Абонентам других операторов гид доступен по прямой ссылке.

Ранее МТС Travel запустил гиды по Владивостоку, Калининграду и Красноярску. Города для путеводителей отбирались с учетом популярности у туристов, наличия у региона яркой локальной кухни, присутствия заведений-победителей гастропремий, а также гастромероприятий.