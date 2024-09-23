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Бесплатная кредитка с лимитированным дизайном и светодиодами

Ко дню рождению Кредитной СберКарты банк выпуст...

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

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Ко дню рождению Кредитной СберКарты банк выпустил её инновационную версию. Всего будет выпущено 100 тысяч карт - бесплатно и без предзаказа

Три года назад клиенты Сбера получили возможность оформлять Кредитную СберКарту — уникальный продукт с понятным и выгодным беспроцентным периодом 120 дней и бесплатным обслуживанием и информированием. Сегодня такой кредиткой — самой популярной в стране — пользуются уже 17 млн россиян.

Ко дню рождения Кредитной СберКарты Сбер выпустил её лимитированную версию: бесплатную кредитную карту со светодиодами. Карту можно оформить в мобильном приложении СберБанк Онлайн или любом отделении банка с 23 сентября. Логотип банка динамически подсвечивается каждый раз, когда карту прикладывают к платёжному терминалу или банкомату. При этом карту не нужно подзаряжать — она так же надёжна и долговечна, как и обычная СберКарта.

Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:
«Три года назад мы кардинально переосмыслили наш продукт, сделав карту, какую хотели видеть наши клиенты: бесплатное обслуживание, беспроцентный период — 120 дней, единая и прозрачная процентная ставка, низкая ставка на покупки в категории "Здоровье" и на онлайн покупки на Мегамаркете. Кредитная СберКарта не просто стала самой популярной в стране — она изменила отношение людей к кредиткам, которые сегодня воспринимаются как универсальное средство для ежедневных покупок».

Кредитная СберКарта доступна для оформления сроком на 10 лет. Полная стоимость кредита от 9,800% до 38,800% годовых. Ставка — от 9,8 до 38,8% годовых. Льготный период кредитования начинается с даты, следующей за датой отражения операции по счёту, и заканчивается в последний календарный день третьего по счёту месяца, наступившего после окончания месяца, в котором была совершена операция. Действие льготного периода возобновляется ежемесячно. Стоимость обслуживания карты в год — 0 руб. Банк вправе отказать в выдаче кредитной карты. Признана лучшей кредитной картой по версии Frank Research Group: https://frankrg.com. ПАО Сбербанк. Подробнее о кредитной карте, об условиях и ограничениях — на сайте sberbank.ru, в отделениях банка или по тел. 8-800-555-55-50. ПАО Сбербанк, ОГРН 1027700132195, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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