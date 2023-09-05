Беспилотники были сбиты в 4 регионах России за ночь: что известно на данный момент

Вооруженные силы Российской Федерации за ночь смогли уничтожить БПЛА в 4 регионах страны, сообщает Минобороны.

Первое сообщение в телеграм-канале ведомства появилось в районе 4 утра. Речь шла об уничтоженном аппарате над Калужской областью.

Полет беспилотников пресекли также над территорией Московской и Тверской областей, а также в Крыму.

В результате атаки был поврежден некий объект в Подмосковье, об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что три беспилотника пытались атаковать Крымский мост. Все они были уничтожены силами ПВО.