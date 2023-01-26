"Бесовское отродье": патриарх Кирилл рассказал, что украинские снайперы в первую очередь целятся в российских священников
Фото: tsargradtv.livejournal.com
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что фронтовым священникам на передовой тоже нужны социальные гарантии, подобные тем, которые предоставляются военным. Дело в том, что снайперы ВСУ, продолжая политику Киева в отношении православной веры, начали в первую очередь "выцеливать" фронтовых батюшек.
Патриарх Кирилл назвал священников самой желанной целью противника.
"Снайперы в первую очередь целятся в батюшек", — заявил он.
По словам патриарха, российские военные капелланы сейчас находятся в самых горячих точках в ходе СВО.
"Батюшки не прячутся, где обозы, они вместе со своей паствой очень часто на самой передней линии фронта. Но они ничем не защищены", — цитирует РИА Новости предстоятеля РПЦ.
Новость об этом вызвала возмущение у россиян. В социальных сетях появились мнения, что Киев и его снайперы - нехристи, черти и бесовское отродье, которое у себя на родине подвергает веру гонениям, а потому вид фронтового священника им особо противен.