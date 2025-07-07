Беру простую газету - так защищаю урожай от муравьев, тли и слизней: простой и рабочий лайфхак для огорода

На даче дачники нашли простой и экологичный способ борьбы с вредителями, используя старые газеты и эфирные масла.

Этот метод безопасен для растений, не требует химии и позволяет сэкономить.

Как это работает?

Подготовка:

Скомкайте газеты и немного смочите их водой. Ароматизация:

Добавьте 3–5 капель эфирного масла: Мята или лаванда — помогает избавиться от муравьёв.

Эвкалипт — отпугивает тлю.

Сосна — отгоняет слизней. Расположение: Закапывайте бумагу у корней деревьев.

Размещайте вблизи муравейников.

Подвешивайте в марлевых мешочках на ветках деревьев.

Почему это эффективный метод?

Запах эфирных масел создаёт неприятную атмосферу для вредителей, заставляя их покинуть обработанные участки. Газеты долго сохраняют аромат, образуя защитный барьер. Для лучшего эффекта меняйте «ловушки» каждые 2–3 дня.

Против кротов

Также этот метод помогает бороться с кротами. Для этого используйте эфирные масла лаванды, гвоздики и эвкалипта.

Этот способ — отличный способ защиты без химикатов и дополнительных затрат, с минимальными усилиями.