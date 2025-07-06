Беру простую газету - так спасаю урожай от муравьев, тли и слизней: простой и рабочий лайфхак для огорода

Дачники нашли неожиданный способ борьбы с вредителями на участке, используя старые газеты и эфирные масла.

Вместо химикатов — экологичный метод, который безопасен для растений и не требует дополнительных затрат.

Как использовать газеты для защиты растений?

Подготовка:

Скомкайте старые газеты и слегка смочите их водой.

Добавление эфирных масел:

Добавьте 3-5 капель эфирного масла к скомканной бумаге:

Мята или лаванда — эффективны против муравьёв.

Эвкалипт — помогает бороться с тлёй.

Сосна — отпугивает слизней.

Расположение:

Закопайте подготовленные газетные комки у корней деревьев.

Разложите возле муравейников.

Подвесьте мешочки с пропитанной бумагой на ветках.

Почему этот метод работает?

Запахи эфирных масел действуют на вредителей как дезориентатор, заставляя их покидать обработанные зоны. Газета долго сохраняет аромат, создавая естественный защитный барьер. Для максимальной эффективности рекомендуется обновлять «ловушки» каждые 2–3 дня.

Применение против кротов

Также этот метод работает против кротов. Используйте смесь эфирных масел лаванды, гвоздики и эвкалипта, чтобы отпугивать этих животных.

Таким образом, дачники могут защитить свои растения, не прибегая к химическим средствам, и при этом сэкономить, сообщает progorodsamara.