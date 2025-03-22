Беру отпуск на 2 недели, а не работаю месяц: легальный способ увеличить личные каникулы

Майские праздники в России – это отличная возможность для мини-отпуска. А что, если использовать их так, чтобы провести целый месяц на отдыхе, взяв всего две недели отпуска? Это вполне реально и абсолютно законно! Рассмотрим, как правильно спланировать отпуск в мае 2025 года, чтобы получить максимальный отдых.

В мае 2025 года будет два длинных выходных блока:

с 1 по 4 мая – Праздник Весны и Труда

с 8 по 11 мая – День Победы

Между этими периодами всего три рабочих дня (5, 6 и 7 мая), которые можно легко соединить с отпуском. К тому же праздничные дни, которые по закону не считаются отпускными (согласно статье 120 ТК РФ), можно использовать для продления отдыха на целый месяц!

Как превратить две недели отпуска в месяц отдыха?

Шаг 1: Выбираем подходящие даты. Чтобы удлинить отдых, начните отпуск в конце апреля. Например, с 28 апреля по 30 апреля (3 дня). Затем майские праздники с 1 по 4 мая автоматически добавляются к вашему отпуску. После этого можно взять еще 3 дня с 5 по 7 мая. И снова отдых с 8 по 11 мая. Итого, вы отдыхаете с 28 апреля по 11 мая, потратив всего 6 дней отпуска.

Шаг 2: Учитываем перенос выходных. В мае 2025 года, благодаря переносу выходных (например, с субботы 4 января на пятницу 2 мая или с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая), можно еще больше удлинить отдых.

Шаг 3: Комбинируем с выходными. Если начать отпуск в конце апреля и продолжить после майских праздников, можно добиться еще большего отдыха. Например, отпуск с 26 апреля (суббота) по 7 мая (включая праздничные дни), а затем с 8 по 11 мая. Таким образом, отдых длится 16 дней, а вы потратите только 6 дней отпуска.

Пример для длительного отдыха: Чтобы провести целый месяц в отпуске, можно взять две недели в мае и добавить к ним праздничные дни. Первая часть отпуска – с 28 апреля по 11 мая, вторая – с 12 по 25 мая. Вы используете стандартные две недели отпуска (14 дней), но отдыхаете месяц за счет праздничных дней и выходных.

Финансово это тоже выгодно: май – месяц с большим количеством рабочих дней, что увеличивает размер отпускных выплат.