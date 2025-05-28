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Беру четыре картошки, 1 луковицу и готовлю самый вкусный и сытный ужин для всей семьи: сметают со стола моментально - делюсь

Простой и быстрый рецепт картофельных драников ...

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Картофельные драники с сыром — быстрый и вкусный рецепт для всей семьи

Картофель — классика русской кухни, популярная с XVIII века. Одно из самых простых и вкусных блюд — картофельные драники с сыром. Это сытное и ароматное лакомство понравится всем членам семьи.

Для рецепта понадобятся картофель, лук, яйца, мука и твёрдый сыр (российский, гауда или чеддер). Картофель натирают на крупной тёрке, добавляют лук для пикантности, а в тесто вмешивают яйца, муку и тёртый сыр — благодаря чему драники получаются нежными и с насыщенным вкусом.

Жарят на растительном масле по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. При желании можно накрыть сковороду крышкой для лучшего пропекания. Готовые драники выкладывают на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир, и подают горячими с любимыми соусами.

Это блюдо прекрасно как самостоятельное, так и в качестве гарнира — просто, быстро и вкусно!

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