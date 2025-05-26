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· 16+ · Екатерина Баранова

Беру 4 картошки, 1 луковицу и готовлю вкусный и сытный ужин для всей семьи: сметают со стола моментально - делюсь

Простой и быстрый рецепт картофельных драников ...

kasheloff.ru

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Картофель — «второй хлеб» русской кухни, который появился у нас благодаря Петру I в XVIII веке. Сегодня он — основа множества блюд.

Один из самых быстрых и вкусных вариантов — картофельные драники с сыром. Рецепт прост и не требует много времени, а результат порадует всю семью.

Ингредиенты:

  • 4 средних картофелины
  • 1 маленькая луковица
  • 2 яйца
  • 3 ст. ложки муки с верхом
  • 100 г твёрдого сыра (российский, гауда, чеддер)
  • Растительное масло для жарки
  • Соль и чёрный перец по вкусу

Приготовление:

  1. Очистите и натрите картофель на крупной тёрке, посолите и дайте постоять 5-7 минут.
  2. Отожмите лишнюю жидкость.
  3. Натрите лук и смешайте с картофелем.
  4. Взбейте яйца, добавьте в смесь вместе с мукой и тщательно перемешайте.
  5. Натрите сыр и вмешайте в тесто.
  6. Жарьте на разогретом масле по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. При желании накройте крышкой для лучшего пропекания.
  7. Готовые драники положите на салфетки, чтобы убрать масло, и подавайте горячими с любимыми соусами.

Картофельные драники отлично подойдут как самостоятельное блюдо или гарнир. Быстро, просто и очень вкусно, сообщает usolie.

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