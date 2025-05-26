Беру 4 картошки, 1 луковицу и готовлю вкусный и сытный ужин для всей семьи: сметают со стола моментально - делюсь

Картофель — «второй хлеб» русской кухни, который появился у нас благодаря Петру I в XVIII веке. Сегодня он — основа множества блюд.

Один из самых быстрых и вкусных вариантов — картофельные драники с сыром. Рецепт прост и не требует много времени, а результат порадует всю семью.

Ингредиенты:

4 средних картофелины

1 маленькая луковица

2 яйца

3 ст. ложки муки с верхом

100 г твёрдого сыра (российский, гауда, чеддер)

Растительное масло для жарки

Соль и чёрный перец по вкусу

Приготовление:

Очистите и натрите картофель на крупной тёрке, посолите и дайте постоять 5-7 минут. Отожмите лишнюю жидкость. Натрите лук и смешайте с картофелем. Взбейте яйца, добавьте в смесь вместе с мукой и тщательно перемешайте. Натрите сыр и вмешайте в тесто. Жарьте на разогретом масле по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. При желании накройте крышкой для лучшего пропекания. Готовые драники положите на салфетки, чтобы убрать масло, и подавайте горячими с любимыми соусами.

Картофельные драники отлично подойдут как самостоятельное блюдо или гарнир. Быстро, просто и очень вкусно, сообщает usolie.