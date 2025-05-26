Беру 4 картошки, 1 луковицу и готовлю вкусный и сытный ужин для всей семьи: сметают со стола моментально - делюсь
kasheloff.ru
Картофель — «второй хлеб» русской кухни, который появился у нас благодаря Петру I в XVIII веке. Сегодня он — основа множества блюд.
Один из самых быстрых и вкусных вариантов — картофельные драники с сыром. Рецепт прост и не требует много времени, а результат порадует всю семью.
Ингредиенты:
- 4 средних картофелины
- 1 маленькая луковица
- 2 яйца
- 3 ст. ложки муки с верхом
- 100 г твёрдого сыра (российский, гауда, чеддер)
- Растительное масло для жарки
- Соль и чёрный перец по вкусу
Приготовление:
- Очистите и натрите картофель на крупной тёрке, посолите и дайте постоять 5-7 минут.
- Отожмите лишнюю жидкость.
- Натрите лук и смешайте с картофелем.
- Взбейте яйца, добавьте в смесь вместе с мукой и тщательно перемешайте.
- Натрите сыр и вмешайте в тесто.
- Жарьте на разогретом масле по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. При желании накройте крышкой для лучшего пропекания.
- Готовые драники положите на салфетки, чтобы убрать масло, и подавайте горячими с любимыми соусами.
Картофельные драники отлично подойдут как самостоятельное блюдо или гарнир. Быстро, просто и очень вкусно, сообщает usolie.
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