Беру 4 картошки, 1 луковицу и готовлю самый вкусный и сытный ужин для всей семьи: сметают со стола моментально - делюсь

Картофельные драники с сыром — быстрый и вкусный рецепт для всей семьи

Картофель — неотъемлемая часть русской кухни, которую ввёл в обиход Пётр I ещё в XVIII веке. Сегодня это один из самых популярных продуктов, из которого готовят множество блюд.

Одним из простых и быстрых вариантов являются картофельные драники с сыром — сытное и ароматное блюдо, которое понравится всей семье.

Для приготовления понадобятся всего несколько ингредиентов: картофель, лук, яйца, мука и твёрдый сыр (подойдут российский, гауда или чеддер). Картофель натирают на крупной тёрке, чтобы драники получились нежными, а лук добавляет блюду лёгкую пикантность. В тесто вмешивают взбитые яйца, муку и тёртый сыр — это придаёт драникам особую структуру и насыщенный вкус.

Жарить драники лучше на хорошо разогретом растительном масле по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. По желанию можно накрыть сковороду крышкой, чтобы драники лучше пропеклись внутри. Готовое блюдо выкладывают на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир, и подают горячими с любимыми соусами.

Картофельные драники с сыром отлично подойдут как самостоятельное блюдо или гарнир. Этот рецепт — идеальное сочетание простоты, быстроты и вкуса.