Роскачество обнаружило лучшую тушенку из натурального мяса

Эксперты Роскачества провели исследование тушенки в банках. Россияне часто покупают мясную тушенку на дачу, на пикник, в поход, да и просто домой - про запас, мало ли что случится.

Однако не вся тушенка на прилавках магазинов в России является натуральным продуктом.

Эксперты закупили 23 торговых марки тушенки высшего сорта. Многие считают, что такой продукт делают из непонятных игредиентов, а настоящего мяса там и не найти - одно сало, а порой и шерсть.

Каждый из образцов проверили по 136 показателям безопасности и качества.

Результаты исследования оказались неоднозначными. Так, ни один из образцов, как выяснили эксперты, не достоин получить Российский знак качества, однако ни один из образов не является опасным. В тушенке не нашли ни тяжелых металлов, ни антибиотиков, ни опасных пестицидов.

По ряду показателей качества определили список лидеров рейтинга. Наиболее вкусной тушенкой, в которой есть натуральное мясо хорошего качества, признаны банки продукта от "Микояна", "Честного продукта", "Гродфуда", тушенка "Совок", "Барс" и "Мяскон".

Чтобы получить высший знак качества этим маркам не хватило сущей мелочи - органолептических баллов, то есть вкус тушенки просто не очень понравится исследователям. В остальном продукт достоин высоких оценок.

