В Роскачестве нашли лучшую марку кваса в российских магазинах

Фото: открытые источникиБерите его, он самый «ядреный»: специалисты Роскачества рассказали о лучшем квасе

С наступлением тепла одним из самых любимых напитков россиян становится квас. Его употребляют просто так, покупают для окрошки, для пикников. Однако не все уверены, что квас может быть на 100% безопасным и полезным. Для россиян ответы на вопросы нашли специалисты Роскачества.

Для исследования эксперты взяли 21 марку кваса и исследовали каждую по 50 параметрам.

Качественный квас, считают эксперты, очень полезен. Ни в одном из исследуемых видов кваса в Роскачестве не нашли тяжелых металлов, болезнетворных бактерий.

По ГОСТу и требованиям Роскачества, вкус хорошего кваса должен быть освежающим, допустим небольшой запах и привкус дрожжей.

Если квас нефильтрованный, допускается небольшой осадок. А Фильтрованный напиток должен быть прозрачным и пенящимся, не имеющим осадка и посторонних включений.

Небольшое количество сахара в квасе - норма, но некоторые производители заменяют сахар на дешевые подсластители, и от такого кваса пользы не будет.

Чтобы проверить, натуральный ли напиток, который вы собираетесь купить, следует обратить внимание на содержание двуокиси углерода, этилового спирта и органических веществ. Количество спирта не должо превышать 1,2%.

Если содержание углекислого газа занижено, квас явно не добродил, либо получен был не путем брожения. Однако таких марок эксперты Роскачества не нашли. В хорошем квасе не должно быть консервантов.

По большинству параметров лучшими могут именоваться "Очаково", "Желтая Бочка", "Каждый День".