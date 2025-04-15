Берем пустой тюбик от зубной пасты – и спасаем урожай от вредителей: главный помощник всех огородников

Когда зубная паста заканчивается, большинство людей просто выбрасывают пустую упаковку.

Но, как оказалось, напрасно. Остатки пасты можно использовать в огороде — они помогают защитить растения от вредителей. Об этом напомнила агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова.

Как сделать средство от насекомых из зубной пасты

Всё просто:

Отрежьте уголок пустого тюбика. Залейте внутрь горячую воду. Оставьте на 1–2 часа, чтобы паста растворилась. Перелейте полученную жидкость в пульверизатор и используйте как опрыскиватель.

На каких растениях работает?

Такой раствор особенно эффективен против гусениц, которые часто портят:

капусту;

болгарский перец;

другие овощные культуры.

Средство помогает снизить численность вредителей без химии и лишних затрат.

Плюсы такого способа