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Берем пустой тюбик от зубной пасты – и спасаем урожай от вредителей: главный помощник всех огородников

Не выбрасывайте пустой тюбик от зубной пасты — ...

immunocap.ru

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Когда зубная паста заканчивается, большинство людей просто выбрасывают пустую упаковку.

Но, как оказалось, напрасно. Остатки пасты можно использовать в огороде — они помогают защитить растения от вредителей. Об этом напомнила агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова.

Как сделать средство от насекомых из зубной пасты

Всё просто:

  1. Отрежьте уголок пустого тюбика.
  2. Залейте внутрь горячую воду.
  3. Оставьте на 1–2 часа, чтобы паста растворилась.
  4. Перелейте полученную жидкость в пульверизатор и используйте как опрыскиватель.

На каких растениях работает?

Такой раствор особенно эффективен против гусениц, которые часто портят:

  • капусту;
  • болгарский перец;
  • другие овощные культуры.

Средство помогает снизить численность вредителей без химии и лишних затрат.

Плюсы такого способа

  • Не требует дополнительных покупок;
  • Экологично и безопасно;
  • Утилизирует упаковку с пользой, сообщает krasnoyarskmedia.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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