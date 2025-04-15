Берем пустой тюбик от зубной пасты – и спасаем урожай от вредителей: главный помощник всех огородников
immunocap.ru
Когда зубная паста заканчивается, большинство людей просто выбрасывают пустую упаковку.
Но, как оказалось, напрасно. Остатки пасты можно использовать в огороде — они помогают защитить растения от вредителей. Об этом напомнила агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова.
Как сделать средство от насекомых из зубной пасты
Всё просто:
- Отрежьте уголок пустого тюбика.
- Залейте внутрь горячую воду.
- Оставьте на 1–2 часа, чтобы паста растворилась.
- Перелейте полученную жидкость в пульверизатор и используйте как опрыскиватель.
На каких растениях работает?
Такой раствор особенно эффективен против гусениц, которые часто портят:
- капусту;
- болгарский перец;
- другие овощные культуры.
Средство помогает снизить численность вредителей без химии и лишних затрат.
Плюсы такого способа
- Не требует дополнительных покупок;
- Экологично и безопасно;
- Утилизирует упаковку с пользой, сообщает krasnoyarskmedia.
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