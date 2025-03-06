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Берем лаваш и 100 гр. сыра – через 10 минут получаем отменную закуску: под фильм или на праздник

Лаваш и 100 г сыра — вот все, что нужно, чтобы ...

sushimag.com.ua

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В поисках быстрой, но вкусной закуски для вечера с друзьями или праздничного стола? Вам не нужно искать далеко. Всего 10 минут — и у вас готова потрясающая закуска, которая станет украшением любого мероприятия.

Лаваш и 100 г сыра — вот все, что нужно, чтобы создать настоящее лакомство, которое идеально подойдет как для уютного вечера с фильмом, так и для праздничного стола.

Этот рецепт можно назвать настоящим спасением для тех, кто не хочет тратить много времени на приготовление, но хочет порадовать себя и своих гостей чем-то вкусным и оригинальным.

Ингредиенты:

  • Лаваш — 2 листа
  • Сыр твердый (пармезан, российский или любой другой) — 100 г
  • Масло растительное или оливковое — для жарки
  • Зелень по вкусу (укроп, петрушка, базилик) — по желанию
  • Чеснок (по желанию) — 1-2 зубчика
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Подготовка сыра. Натрите сыр на крупной терке. Можно использовать пармезан для более насыщенного вкуса, но любой твердый сыр сделает закуску ароматной и вкусной.
  2. Лаваш. Разрежьте лаваш на небольшие прямоугольники или квадраты, чтобы удобнее было перекусить. Листы не нужно сильно уменьшать в размере — главное, чтобы они легко помещались в сковороду.
  3. Приготовление закуски. На каждый кусочек лаваша щедро насыпьте тертый сыр. Можно добавить немного измельченного чеснока для аромата и свежей зелени для цвета и вкуса.
  4. Жарка. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Когда она достаточно нагреется, аккуратно выкладывайте кусочки лаваша с сыром. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки. Это займет не больше 2-3 минут.
  5. Подача. Готовую закуску выложите на тарелку, посыпьте свежей зеленью по желанию. Подавайте горячей, прямо из сковороды.

Этот простой, но невероятно вкусный рецепт — отличная идея для закуски к фильму или небольшого фуршета на празднике. Сочетание хрустящего лаваша с тягучим расплавленным сыром создает идеальное сочетание текстур, которое нравится каждому.

А если добавить чеснок и зелень — получится не просто закуска, а настоящая вкуснятина, от которой невозможно оторваться.

Не тратьте время на сложные рецепты — это угощение по-настоящему быстрое и просто восхитительное!

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