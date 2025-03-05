Берем лаваш и 100 гр. сыра – через 10 минут получаем гору отменной закуски: под фильм или на праздник

Когда гости уже на пороге или хочется чего-то вкусного к фильму, но нет желания долго стоять у плиты, на помощь приходит простой и быстрый рецепт. Всего два основных ингредиента – лаваш и сыр – и через 10 минут у вас готова хрустящая, ароматная закуска, которая разлетается мгновенно!

Почему это идеально?

Минимум ингредиентов – всё найдётся в любом холодильнике.

Готовится за считаные минуты – всего 10 минут, и закуска на столе.

Подходит для любого случая – уютный вечер перед телевизором, неожиданные гости или праздничное угощение.

Ингредиенты:

Лаваш – 2 листа

Твёрдый сыр – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Сливочное масло – 20 г (по желанию)

Зелень, чеснок или специи – по вкусу

Как приготовить?

Натереть сыр на мелкой терке. Можно использовать обычный твёрдый сыр или добавить немного моцареллы для тягучести.

Разрезать лаваш на квадраты или треугольники.

Выложить сыр на одну половину, накрыть второй половиной (или свернуть рулетиками).

Обмакнуть в яйцо и сразу обжарить на сухой сковороде или с каплей масла до золотистой корочки.

Подавать горячими – с соусами, зеленью или просто так.

Советы для еще большего вкуса:

Добавьте немного чеснока и зелени в сырную начинку. Используйте разные виды сыра – например, смесь чеддера и пармезана. Запекайте в духовке вместо жарки – получится более диетический вариант.

Эта закуска исчезает с тарелки быстрее, чем успевает остыть! Попробуйте – и вам точно понравится.