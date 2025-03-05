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Берем лаваш и 100 гр. сыра – через 10 минут получаем гору отменной закуски: под фильм или на праздник

Быстрая и вкусная закуска из лаваша и сыра гото...

fotostrana.ru

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Когда гости уже на пороге или хочется чего-то вкусного к фильму, но нет желания долго стоять у плиты, на помощь приходит простой и быстрый рецепт. Всего два основных ингредиента – лаваш и сыр – и через 10 минут у вас готова хрустящая, ароматная закуска, которая разлетается мгновенно!

Почему это идеально?

  • Минимум ингредиентов – всё найдётся в любом холодильнике.
  • Готовится за считаные минуты – всего 10 минут, и закуска на столе.
  • Подходит для любого случая – уютный вечер перед телевизором, неожиданные гости или праздничное угощение.

Ингредиенты:

  • Лаваш – 2 листа
  • Твёрдый сыр – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сливочное масло – 20 г (по желанию)
  • Зелень, чеснок или специи – по вкусу

Как приготовить?

  • Натереть сыр на мелкой терке. Можно использовать обычный твёрдый сыр или добавить немного моцареллы для тягучести.
  • Разрезать лаваш на квадраты или треугольники.
  • Выложить сыр на одну половину, накрыть второй половиной (или свернуть рулетиками).
  • Обмакнуть в яйцо и сразу обжарить на сухой сковороде или с каплей масла до золотистой корочки.
  • Подавать горячими – с соусами, зеленью или просто так.

Советы для еще большего вкуса:

  1. Добавьте немного чеснока и зелени в сырную начинку.
  2. Используйте разные виды сыра – например, смесь чеддера и пармезана.
  3. Запекайте в духовке вместо жарки – получится более диетический вариант.

Эта закуска исчезает с тарелки быстрее, чем успевает остыть! Попробуйте – и вам точно понравится.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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