Берем лаваш и 100 гр. сыра – через 10 минут получаем гору отменной закуски: под фильм или на праздник
fotostrana.ru
Когда гости уже на пороге или хочется чего-то вкусного к фильму, но нет желания долго стоять у плиты, на помощь приходит простой и быстрый рецепт. Всего два основных ингредиента – лаваш и сыр – и через 10 минут у вас готова хрустящая, ароматная закуска, которая разлетается мгновенно!
Почему это идеально?
- Минимум ингредиентов – всё найдётся в любом холодильнике.
- Готовится за считаные минуты – всего 10 минут, и закуска на столе.
- Подходит для любого случая – уютный вечер перед телевизором, неожиданные гости или праздничное угощение.
Ингредиенты:
- Лаваш – 2 листа
- Твёрдый сыр – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сливочное масло – 20 г (по желанию)
- Зелень, чеснок или специи – по вкусу
Как приготовить?
- Натереть сыр на мелкой терке. Можно использовать обычный твёрдый сыр или добавить немного моцареллы для тягучести.
- Разрезать лаваш на квадраты или треугольники.
- Выложить сыр на одну половину, накрыть второй половиной (или свернуть рулетиками).
- Обмакнуть в яйцо и сразу обжарить на сухой сковороде или с каплей масла до золотистой корочки.
- Подавать горячими – с соусами, зеленью или просто так.
Советы для еще большего вкуса:
- Добавьте немного чеснока и зелени в сырную начинку.
- Используйте разные виды сыра – например, смесь чеддера и пармезана.
- Запекайте в духовке вместо жарки – получится более диетический вариант.
Эта закуска исчезает с тарелки быстрее, чем успевает остыть! Попробуйте – и вам точно понравится.
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