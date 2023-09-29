Берегите голову: сильнейшие магнитные бури накроют Землю 29 и 30 сентября

Мощные магнитные бури обрушились на нашу планету сегодня, 29 сентября, бушевать они будут и завтра, 30 сентября. Об этом сообщает "КП".

На данный момент активность Солнца специалистами оценивается в четыре балла. В период сильной бури с вечера 29 сентября до вечера 30 сентября сила геомагнитных возмущений может составить 5-6 баллов.

Эксперты советуют больше гулять на воздухе, проветривать комнаты, пить больше чистой воды, не употреблять алкоголя и избежать чрезмерных физических нагрузок.