Бензин становится золотым: на заправках сегодня подорожало топливо
zr.ru
В марте 2025 года в регионах Приволжского федерального округа зафиксированы новые средние цены на топливо.
По данным мониторинга, стоимость различных видов топлива распределилась следующим образом:
- АИ-92 — 54,72 ₽ за литр
- АИ-95 — 59,29 ₽ за литр
- АИ-98 и выше — 83,06 ₽ за литр
- Дизельное топливо — 67,63 ₽ за литр (в среднем по округу)
Где бензин дороже всего?
Самые высокие средние цены на бензин отмечены в следующих регионах:
- Нижегородская область — 59,17 ₽ за литр
- Пермский край — 58,99 ₽ за литр
Самая доступная цена на бензин зафиксирована в Республике Татарстан — 55,21 ₽ за литр.
Где дизель дороже?
По стоимости дизельного топлива лидируют:
- Пермский край — 71,54 ₽ за литр
- Кировская область — 69,66 ₽ за литр
- Удмуртская Республика — 69,13 ₽ за литр
Минимальная цена дизеля также отмечена в Татарстане — 64,92 ₽ за литр.
Общая динамика цен
Анализ ситуации на топливном рынке ПФО показывает:
- Цены остаются относительно стабильными, но сохраняется тренд на постепенный рост.
- Разница в стоимости топлива между регионами составляет в среднем 4–5 рублей.
- Республика Татарстан стабильно удерживает лидерство как самый доступный регион по ценам на топливо.
- Пермский край уверенно входит в число регионов с самыми высокими ценами.
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