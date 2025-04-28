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Бензин становится золотым: на заправках сегодня подорожало топливо

Какие регионы ПФО показали самые высокие и самы...

zr.ru

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В марте 2025 года в регионах Приволжского федерального округа зафиксированы новые средние цены на топливо.

По данным мониторинга, стоимость различных видов топлива распределилась следующим образом:

  • АИ-92 — 54,72 ₽ за литр
  • АИ-95 — 59,29 ₽ за литр
  • АИ-98 и выше — 83,06 ₽ за литр
  • Дизельное топливо — 67,63 ₽ за литр (в среднем по округу)

Где бензин дороже всего?

Самые высокие средние цены на бензин отмечены в следующих регионах:

  • Нижегородская область — 59,17 ₽ за литр
  • Пермский край — 58,99 ₽ за литр

Самая доступная цена на бензин зафиксирована в Республике Татарстан — 55,21 ₽ за литр.

Где дизель дороже?

По стоимости дизельного топлива лидируют:

  • Пермский край — 71,54 ₽ за литр
  • Кировская область — 69,66 ₽ за литр
  • Удмуртская Республика — 69,13 ₽ за литр

Минимальная цена дизеля также отмечена в Татарстане — 64,92 ₽ за литр.

Общая динамика цен

Анализ ситуации на топливном рынке ПФО показывает:

  • Цены остаются относительно стабильными, но сохраняется тренд на постепенный рост.
  • Разница в стоимости топлива между регионами составляет в среднем 4–5 рублей.
  • Республика Татарстан стабильно удерживает лидерство как самый доступный регион по ценам на топливо.
  • Пермский край уверенно входит в число регионов с самыми высокими ценами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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