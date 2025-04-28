Бензин становится золотым: на заправках сегодня подорожало топливо

В марте 2025 года в регионах Приволжского федерального округа зафиксированы новые средние цены на топливо.

По данным мониторинга, стоимость различных видов топлива распределилась следующим образом:

АИ-92 — 54,72 ₽ за литр

АИ-95 — 59,29 ₽ за литр

АИ-98 и выше — 83,06 ₽ за литр

Дизельное топливо — 67,63 ₽ за литр (в среднем по округу)

Где бензин дороже всего?

Самые высокие средние цены на бензин отмечены в следующих регионах:

Нижегородская область — 59,17 ₽ за литр

Пермский край — 58,99 ₽ за литр

Самая доступная цена на бензин зафиксирована в Республике Татарстан — 55,21 ₽ за литр.

Где дизель дороже?

По стоимости дизельного топлива лидируют:

Пермский край — 71,54 ₽ за литр

Кировская область — 69,66 ₽ за литр

Удмуртская Республика — 69,13 ₽ за литр

Минимальная цена дизеля также отмечена в Татарстане — 64,92 ₽ за литр.

Общая динамика цен

Анализ ситуации на топливном рынке ПФО показывает: