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Бензин становится золотым: на АЗС сегодня резко выросла цена топлива

В первые месяцы 2025 года в России продолжила р...

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В первые месяцы 2025 года в России продолжила расти стоимость бензина и дизельного топлива. Издание «ФедералПресс» выяснило, в каких регионах Приволжского федерального округа цены оказались самыми высокими.

По данным на март, средняя стоимость бензина в ПФО достигла 57,29 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 продавался по 54,72 рубля, АИ-95 — по 59,29 рубля, а АИ-98 и выше — по 83,06 рубля за литр. Цена на дизельное топливо в округе составила в среднем 67,63 рубля за литр.

Статистика показывает, что различия в ценах между регионами были минимальными. Немного выше средних значений бензин стоил в Нижегородской области (59,17 рубля) и Пермском крае (58,99 рубля). Самая доступная цена отмечалась на автозаправках Татарстана — 55,21 рубля за литр.

Что касается дизеля, то самыми высокими ценами отличались Пермский край (71,54 рубля), Кировская область (69,66 рубля) и Удмуртия (69,13 рубля). Самое дешевое дизельное топливо продавалось в Татарстане, где литр стоил 64,92 рубля, пишет fedpress.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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