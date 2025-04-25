Бензин становится золотым: на АЗС резко подорожало топливо
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По итогам марта 2025 года, в регионах Приволжского федерального округа цены на топливо распределились следующим образом:
- АИ-92 — 54,72 ₽/литр
- АИ-95 — 59,29 ₽/литр
- АИ-98 и выше — 83,06 ₽/литр
- Дизельное топливо — 67,63 ₽/литр (в среднем по округу)
Где бензин дороже всего?
Наибольшие средние цены на бензин зафиксированы в:
- Нижегородской области — 59,17 ₽
- Пермском крае — 58,99 ₽
- Самая низкая цена — в Республике Татарстан — 55,21 ₽ за литр.
Где дороже дизель?
Лидеры по цене дизельного топлива в ПФО:
- Пермский край — 71,54 ₽
- Кировская область — 69,66 ₽
- Удмуртская Республика — 69,13 ₽
- Минимум вновь в Татарстане: 64,92 ₽ за литр.
Общая динамика
Анализ данных показывает:
- Цены остаются относительно стабильными, но растут;
- Разброс между регионами составляет в среднем 4–5 рублей;
- Татарстан лидирует как самый доступный регион по стоимости топлива;
- Пермский край стабильно входит в число самых дорогих, сообщает fedpress.
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