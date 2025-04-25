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Бензин становится золотым: на АЗС резко подорожало топливо

В первом квартале 2025 года в Приволжском федер...

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По итогам марта 2025 года, в регионах Приволжского федерального округа цены на топливо распределились следующим образом:

  • АИ-92 — 54,72 ₽/литр
  • АИ-95 — 59,29 ₽/литр
  • АИ-98 и выше — 83,06 ₽/литр
  • Дизельное топливо — 67,63 ₽/литр (в среднем по округу)

Где бензин дороже всего?

Наибольшие средние цены на бензин зафиксированы в:

  • Нижегородской области — 59,17 ₽
  • Пермском крае — 58,99 ₽
  • Самая низкая цена — в Республике Татарстан — 55,21 ₽ за литр.

Где дороже дизель?

Лидеры по цене дизельного топлива в ПФО:

  • Пермский край — 71,54 ₽
  • Кировская область — 69,66 ₽
  • Удмуртская Республика — 69,13 ₽
  • Минимум вновь в Татарстане: 64,92 ₽ за литр.

Общая динамика

Анализ данных показывает:

  • Цены остаются относительно стабильными, но растут;
  • Разброс между регионами составляет в среднем 4–5 рублей;
  • Татарстан лидирует как самый доступный регион по стоимости топлива;
  • Пермский край стабильно входит в число самых дорогих, сообщает fedpress.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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