Бензин будет только на некоторых заправках: эксперт сделал неутешительный прогноз на осень
Фото: открытые источники
РФ столкнется с нехваткой всех видов топлива, если государство искусственно не ограничит экспорт бензина, считает коммерческий руководитель сети заправок "Нефтьмагистраль" Сергей Соловьев.
Стоимость топлива на внешнем и внутреннем рынке уже в данный находятся в колоссальном отрыве друг от друга, и осенне-зимний сезон не стабилизирует положения, если власти не вмешаются и не примут меры на уровне правительства страны.
"Если ничего не делать, то это может привести к разорению ряда независимых АЗС", – считает он.