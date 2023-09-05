Бензин будет только на некоторых заправках: эксперт сделал неутешительный прогноз на осень

РФ столкнется с нехваткой всех видов топлива, если государство искусственно не ограничит экспорт бензина, считает коммерческий руководитель сети заправок "Нефтьмагистраль" Сергей Соловьев.

Стоимость топлива на внешнем и внутреннем рынке уже в данный находятся в колоссальном отрыве друг от друга, и осенне-зимний сезон не стабилизирует положения, если власти не вмешаются и не примут меры на уровне правительства страны.