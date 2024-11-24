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Белоусов подписал приказ, который важен для мужчин от 18 до 30 лет: кому приготовиться?

Еще в октябре этого года дали старт новому этап...

sputnikglobe.com

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Еще в октябре этого года дали старт новому этапу военного призыва по всей нашей стране. Он был одобрен министром обороны Андреем Белоусовым. Известно, что само решение пришло ему не просто так - оно стало соответствующим исполнением указа, полученного от президента Путина. Напомним, что сам указ был обозначен главой государства в за месяц до этого, в сентябре 2024 года.

Как сообщает портал ТАСС, с октября и по декабрь этого года, 2024, в армию планируют призвать сразу 133 тысячи молодых людей. Возраст призыва на сегодняшний день неизменный - от 18 до 30 лет. Важно, что речь о тех, кто на данный момент не находится в резерве армии государства.

Как подчеркнул Евгений Бурдинский, генерал-полковник и начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, продолжительность службы для новобранцев останется прежней, что указывает на стремление военного руководства сохранить стабильность и предсказуемость для призывников.

Эта мобилизация является частью более обширной стратегии России по поддержанию и укреплению национальной безопасности. Она отражает не только текущие политические и общественные настроения, но и реагирование на изменения в глобальной обстановке. Призыв 2024 года поднимает вопросы о роли и месте современной военной службы в жизни молодого поколения России, подчеркивая ее значимость в контексте обеспечения стабильности и защиты страны.

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