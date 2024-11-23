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Белоусов подписал приказ, который не обойдет мужчин от 18 до 30 лет: кому приготовиться?

В октябре этого года Министерство обороны Росси...

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В октябре этого года Министерство обороны России, под руководством Андрея Белоусова, запустило осенний призыв на этот год согласно новому приказу. Это действие стало ответом на недавний указ, который поступил от президента Российской Федерации Владимира Путина, датированный 30 сентября, который направлен на обновление процессов призыва и демобилизации в армии.

Сообщается, что в период, который уже начинает завершаться, с октября и по декабрь данного года, в планах у вооруженных сил - призвать 133 тысячи молодых людей, возраст которых от 18 до 30 лет, который до сих пор пока что еще не вошли в резерв армии России. Эти меры подчеркивают постоянство в сроках службы, что подтверждено заявлениями Евгения Бурдинского.

Этот шаг направлен на укрепление оборонной способности страны и поддержание боевой готовности военных сил. Министерство обороны акцентирует внимание на организованном и четком выполнении государственной политики в сфере обороны, сообщает ТАСС.

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