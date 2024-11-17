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Белоусов подписал приказ, которые затронет всех мужчин от 18 до 30 лет: кому приготовиться?

Андрей Белоусов, который, напомним, занимает до...

vestikavkaza.ru

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Андрей Белоусов, который, напомним, занимает должность министра обороны России, подписал очень значимый для всех документ. Данная бумага определяет порядок осеннего призыва на срочную военную службу. Действует указ по декабря 2024 года. Важно отметить, что он основан на указе, полученном от президента Владимира Путина 30 сентября этого года. Он регулирует не только факт призыва, но и увольнение военнослужащих, которые завершили свое пребывание в армии, собщает ТАСС.

Стабильность сроков службы

В контексте предстоящего призыва важным аспектом является подтверждение Генштабом Вооруженных сил России о сохранении срока службы на прежнем уровне. Генерал-полковник Евгений Бурдинский, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, подчеркнул, что изменений в продолжительности военной службы не предвидится. Это решение внесло ясность для многих молодых людей и их семей, волнующихся о возможных изменениях в военной политике.

Ход призывной кампании

С 1 октября по 31 декабря в России проходит осенний призыв, в ходе которого планируется призвать 133 тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, не находящихся в запасе. Этот этап призыва — важная часть государственной оборонной стратегии, направленной на поддержание боеспособности и обновление личного состава Вооруженных сил.

Заключение

Меры, предпринятые Минобороны России и лично министром Андреем Белоусовым, подтверждают стремление к стабильности и предсказуемости в военной службе. Осенний призыв 2024 года проходит под знаком четкости и прозрачности, что важно как для военнослужащих, так и для их семей. Подписанный приказ и указ президента Владимира Путина являются ключевыми элементами в организации и проведении этого важного для страны процесса.

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